Grupo invade prédio de luxo em Boa Viagem e bate em homem que teria agredido companheira na orla

A- A+

Uma pancadaria envolvendo agressão contra mulher e revolta de populares foi registrada em um prédio de luxo na avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, nesse domingo (26).

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a confusão começou depois que um homem - investigado por violência psicológica e ameaça - discutiu com a companheira na orla da praia.

Testemunhas do ocorrido relatam que ele bateu na mulher e que outro rapaz, que presenciou a agressão, o advertiu para que parasse. O agressor não teria gostado da interferência e também bateu no rapaz.

Em seguida, após a mulher agredida entrar no prédio, que fica nas proximidades do Posto 5, o companheiro dela, apontado como agressor, seguiu atrás.



Rapidamente, um grupo com mais de 20 homens se formou em frente ao condomínio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram quando alguns deles invadem o prédio para bater no homem, que estava no jardim.



Ele chegou a revidar, mas caiu no chão e foi atingido por diversos chutes e socos. A violência só acaba quando um rapaz sem camisa e usando uma calça clara intervém na confusão e consegue interromper a pancadaria.

Uma equipe do 19º BPM foi acionada e, ao chegar ao local, encaminhou o homem ferido pelo grupo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, e, posteriormente, para a Delegacia da Mulher.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), dois boletins de ocorrência relacionados ao caso foram registrados em delegacias distintas.

Um por violência psicológica e ameaça, na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, e outro por agressão de populares, que invadiram um imóvel, na Delegacia de Boa Viagem.

A PCPE afirmou que outras informações sobre o caso poderão ser repassadas após os esclarecimentos dos fatos.

Veja também

Dengue Peru registra mais de 440 mortes por dengue desde janeiro, o pior número em décadas