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Conflito Grupo ligado ao Irã diz que hackeou drones do FBI Departamento de Justiça anunciou sobre potenciais ciber ataques de grupos iranianos após os bombardeios americanos e israelenses sobre Teerã em fevereiro

Um grupo ligado ao Irã afirma ter hackeado drones do FBI e ameaçou colocado como alvo na Copa do Mundo, informou nesta sexta-feira (12) o SITE Intelligence Group, que monitora organizações jihadistas.

O SITE reproduziu um comunicado no qual o grupo Handala afirma ter tido acesso “durante meses” a “cada imagem e cada suspeito” captados por drones de visão em primeira pessoa (FPV, na sigla em inglês) utilizados pelo FBI.

Os hackers disseram que os drones contavam com reconhecimento facial e leitura de placas, sendo empregados em tarefas antiterrorismo.

"É melhor fortalecerem a segurança da sua Copa do Mundo, não gostamos nada de algumas dessas vezes. Não se esqueçam: os drones FPV estão em toda parte; você nunca sabe quando um pode acabar justamente no ônibus do seu tempo", disse o grupo Handala no comunicado relatado pelo SITE.

O FBI está posicionando drones ao redor dos estádios da Copa para impedir sobrevoos não autorizados. Também são proibidos os aparelhos sobre eventos para torcedores relacionados ao campeonato.

O Departamento de Justiça anunciou sobre potenciais ciberataques de grupos iranianos após os bombardeios americanos e israelenses sobre Teerã em fevereiro, que desencadearam uma guerra no Oriente Médio.

Handala publicou fotos e imagens que afirmam terem sido obtidas dos drones hackeados, que são questionadas pelo SITE.

Segundo o SITE, um dos vídeos foi produzido por uma plataforma de software em dezembro de 2024 para promover a tecnologia utilizada por um departamento de polícia americano para avaliar danos causados por tornados.

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