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Comemoração Grupo Molejo e Revelação cantam no aniversário do município de Abreu e Lima nesta quinta-feira (14) Programação especial celebra os 44 anos de emancipação política da cidade da Região Metropolitana do Recife

O município de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, vai receber uma programação especial para celebrar os 44 anos de emancipação política da cidade.

As celebrações estão marcadas para esta quinta-feira (14), com apresentações culturais, corte de bolo e shows musicais gratuitos. Entre as atrações confirmadas, estão os grupos Molejo e Revelação.

A programação terá início às 17h30 com o tradicional momento de parabéns e distribuição do bolo comemorativo para a população local.

Já a partir das 19h, artistas locais como Toinho Planalto, Zé Pitanga e outros representantes da cultura popular de Abreu e Lima sobem ao palco para uma homenagem à trajetória histórica e cultural do município.

Segundo a organização, o espetáculo cultural pretende dar destaque para elementos ligados às tradições, raízes e identidade de Abreu e Lima. Após as apresentações, os shows musicais começam às 20h30.

O grupo Molejo será uma das principais atrações da noite, levando ao público sucessos que marcaram gerações do pagode brasileiro. Em seguida, o grupo Revelação encerra a programação musical do aniversário da cidade.

A expectativa é de grande público durante as comemorações, que devem reunir moradores da cidade e visitantes de municípios vizinhos.

Programação - 44 anos de Abreu e Lima

17h30 - Parabéns e corte do bolo

19h - Apresentação cultural com Toinho Planalto, Zé Pitanga e artistas locais

20h30 - Show do Grupo Molejo

Em seguida - Show do Grupo Revelação

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