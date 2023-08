A- A+

RECIFE Grupo Mulheres do Brasil organiza bazar apoiar vítimas de violência doméstica e familiar O evento de lançamento conta ainda com um desfile de modelos inclusivos e acontece nesta quinta-feira (31)

O Grupo Mulheres do Brasil fará o lançamento, nesta quinta-feira (31), um bazar solidário para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar acompanhadas pela Delegacia da Mulher. O projeto, que tem o objetivo de atuar como um "recomeço" para essas pessoas, acontecerá apenas em novembro, mas as arrecadações já começam a ser feitas.

No lançamento do bazar, será promovido um desfile com modelos inclusivos, com a intenção de chamar a atenção de marcas e lojas da cidade para doação de roupas e acessórios, que serão vendidos no evento em novembro.

A ideia da organização é promover a compra de colchões, fogão, utensílios de cozinha, roupa de cama, mesa e banho, que farão parte do "kit recomeço". Os objetos são considerados como essenciais pela organização para as mulheres que já podem sair dos seus abrigos com segurança e necessitam de um apoio para dar continuidade às suas vidas.



O desfile de lançamento acontecerá na sede do Sebrae, localizado na Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Zona Oeste do Recife.

