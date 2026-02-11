A- A+

CARNAVAL 2026 Grupo Pipoquinha inicia atividades do ponto de cultura, no Engenho do Meio, nesta quinta-feira (12) No final do espetáculo, todos serão convidados a sair em cortejo até a Praça do Engenho do Meio

Uma programação especial acontece nesta quinta feira (12), a partir das 14h, na sede do Ponto de Cultura Pipoquinha: Cultura, Arte, Educação e Cidadania, que fica localizado à Rua Costa Sepúlveda, 341, no bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife.

O evento é o pontapé inicial das ações do projeto contemplado no edital Rede Municipal de Pontos de Cultura de Recife, uma iniciativa do Ministério da Cultura, Política Nacional de Cultura Viva, Prefeitura do Recife, Secretaria de Cultura (Secult) e Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR).

Crianças, jovens e adultos, além dos idosos, com ou sem deficiência, podem participar, gratuitamente, da programação que começa com a concentração do Bloco Pipoquinha na Folia, ocasião em que será apresentado o espetáculo de Teatro Musical A metamorfose da borboleta e o Boi Pipoca.

Ao final da apresentação, todos estão convidados a sair em cortejo até a Praça do Engenho do Meio, retornando à sede em seguida para comemorar os 15 anos do Bloco Pipoquinha na Folia e os 51 anos do Palhaço Pipoquinha.

A peça teatral

A montagem tem seu início marcado pela transmutação da atriz e cantora Fátima Marinho no Palhaço Pipoquinha, metamorfose acompanhada pelo público presente, que também é convidado a participar da incorporação da personagem, ajudando a pintar o rosto e a vestir a indumentária.

A encenação é um musical que une as técnicas do teatro de atores com o teatro de bonecos. Fátima Marinho, alem de atuar como atriz e cantora, responde pela autoria e direção do espetáculo.

Completam a equipe:

Músicos/atores: Israel (saxofone), Jeymerson (trombone), Douglas Tavares (bateria) e Ramos Costa (percussão).

Técnico de som, filmagem e fotografias: Roberto JM.

Bicicleta sonora: Valfrido.

Cursos em 2026

Ao longo deste ano de 2026, o Ponto de Cultura Pipoquinha vai oferecer varias atividades formativas, entre elas o Curso de Iniciação Musical (teoria e prática), que será ministrado entre os meses de março e outubro, tendo a professora doutora Fátima Marinho como responsável por esta turma.

Ainda no segmento musical, o projeto oferecerá também o Curso de Canto Popular, a ser disponibilizado entre os meses de abril e novembro, sob a orientação da professora Monica Muniz. O último curso a ser oferecido será o de Capoeira Angola, a ser ministrado pelo mestre Jorge Ferreira, de maio a dezembro.

Complementando o cardápio das ações formativas, o Ponto de Cultura Pipoquinha programou também a realização de duas oficinas, ambas com carga horária de 20h anuais.

Uma destas oficinas será a de Criação e Confecção de Bonecos com material reciclável/sucata a ser desenvolvida entre os meses de março e abril, tendo como instrutora a atriz e bonequeira Maria Oliveira. O mestre Antero Assis, por sua vez, será o instrutor da Oficina de Criação e Confecção de Bonecos de Espuma, programada para acontecer entre maio e junho.

Cada uma destas atividades ocupará apenas um dia na semana, ou seja, as aulas de cada um dos cursos e oficinas, serão ministradas semanalmente, com carga horária diária de 3h anuais.

Nenhuma destas atividades acontecerá simultaneamente, o que facilitará a participação dos interessados em mais de um curso ou oficina.

Para maiores informações e inscrições, acesse diretamente o Instagram do Ponto de Cultura Pipoquinha, pelo email [email protected] , e pelo número e WhatsApp (81) 98867.0587.

