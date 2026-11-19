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Operação Cola Fria Grupo que atuou para fraudar seleção do Banco do Brasil é alvo de operação em Pernambuco Segundo a PCPE, a organização criminosa é especializada em fraudes em concursos públicos

Uma organização criminosa especializada em fraudes em concursos públicos, com atuação em Pernambuco, é alvo da Operação Cola Fria, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta quinta-feira (19).

Segundo a corporação, as investigações, iniciadas em setembro de 2025, apontaram que o grupo atuou de maneira estruturada e coordenada para fraudar a seleção externa do Banco do Brasil de 2022, que oferecia vagas para o cargo de escriturário em vários estados.

"O esquema consistia na reprodução orquestrada de gabaritos e redações, bem como na substituição fraudulenta de candidatos por terceiros durante a realização das provas, prática conhecida como 'dublê' ou 'clone'", afirmou a PCPE.

Nesta quinta, a Operação Cola Fria cumpre sete mandados de busca e apreensão domiciliar, outros sete mandados de busca pessoal e medidas cautelares de suspensão do exercício de atividades profissionais, no Recife e em Jaboatão dos Guararapes e Olinda, na Região Metropolitana, além de Limoeiro, no Agreste.

A ação é coordenada pelos delegados Juliano Ferronato e Júlio César Pinheiro, titular e adjunto da 1ª Delegacia de Combate à Corrupção, respectivamente.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da PCPE, com o apoio operacional da Polícia Científica de Pernambuco e do Banco do Brasil.



Outros detalhes serão apresentados em coletiva de imprensa no Recife, ainda nesta quinta-feira.

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