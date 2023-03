Grupo russo Wagner reivindica a captura da parte leste de Bakhmut

A- A+

O grupo paramilitar russo Wagner disse nesta quarta-feira (8) que tomou a parte oriental da cidade ucraniana de Bakhmut, que pode cair "nos próximos dias" após meses de combate, segundo o secretário-geral da Otan.

Os ministros da Defesa da União Europeia (UE) estão reunidos em Estocolmo para finalizar um plano de entrega de obuses e munições à Ucrânia, com um pacote inicial de ajuda emergencial de um bilhão de euros (cerca de US$ 1,05 bilhão, R$ 5,1 bilhões).

"As unidades de Wagner tomaram toda a parte oriental de Bakhmut, tudo o que está ao leste do rio Bakhmutka", disse o chefe do grupo, Yevgeny Prigozhin, em uma gravação divulgada por seu serviço de imprensa.

Temendo que as forças ucranianas que defendem a cidade sejam cercadas, o chefe da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, disse não poder "descartar que Bakhmut finalmente caia nos próximos dias".

"Isso não reflete necessariamente qualquer ponto de virada na guerra", mas "destaca que não devemos subestimar a Rússia, devemos continuar a apoiar a Ucrânia", disse ele.

A queda de Bakhmut deixaria "o caminho livre" para o exército russo no leste da Ucrânia, alertou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que anunciou nesta semana o reforço das unidades mobilizadas na cidade.

Depois de Bakhmut, os russos "poderiam ir mais longe, poderiam ir para Kramatorsk, poderiam ir para Sloviansk, o caminho estaria livre" para eles "para outras cidades da Ucrânia", acrescentou Zelensky em entrevista à rede americana CNN.

Entregas de obuses

Os 27 ministros da Defesa da UE, reunidos em Estocolmo com seu homólogo ucraniano, Oleksii Reznikov, estão preparando um plano de emergência para fornecer obuses a Kiev em poucas semanas.

As forças de Kiev disparam milhares de projéteis todos os dias e sofrem com a escassez de projéteis de 155 mm para seus canhões.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, encontrou-se com Zelensky em Kiev em uma viagem para buscar a expansão do acordo com a Rússia sobre as exportações de grãos ucranianos através do Mar Negro.

"Gostaria de destacar a importância crucial de estender" esse acordo, disse Guterres à imprensa após a reunião.

Segundo Guterres, esse pacto possibilitou a exportação de 23 milhões de toneladas de grãos ucranianos, ajudando a "reduzir o custo global dos alimentos", principalmente nos países em desenvolvimento.

Retirada tática?

Apesar da feroz defesa ucraniana desde que a batalha por Bakhmut começou em agosto, a Rússia pretende conquistar a cidade.

Esta é a batalha mais longa e sangrenta desta guerra que começou em fevereiro de 2022. Embora o valor estratégico de Bakhmut seja questionável, a cidade adquiriu grande importância simbólica e tática diante das enormes perdas de ambos os lados.

A ofensiva das tropas de Wagner trouxe grandes perdas, como o próprio Prigozhin admitiu.

Os russos parecem controlar o acesso à cidade pelo norte, sul e leste, deixando aos ucranianos uma única saída, pelo oeste.

Por isso, há semanas se especula sobre uma retirada tática das tropas ucranianas.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) afirma que as tropas russas "certamente" capturaram a parte oriental da cidade após uma "retirada controlada" dos ucranianos.

Zelensky negou qualquer intenção de ceder terreno e ordenou inclusive o envio de reforços na terça-feira.

À margem da reunião de Estocolmo, Oleksii Reznikov desmentiu a informação do jornal americano The New York Times, que atribuiu a "um grupo pró-ucraniano" a grande sabotagem dos dois gasodutos Nord Stream no mar Báltico em setembro.

O Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos disse que o vídeo de um soldado ucraniano em cativeiro aparentemente morto a tiros depois de gritar "Glória à Ucrânia" "parece autêntico".

O vídeo é "chocante" e "as leis da guerra devem ser rigorosamente respeitadas", disse Guterres.

Veja também

EUA Biden promete 'apoiar direitos das mulheres' nos EUA, sem mencionar aborto