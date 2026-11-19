A- A+

Recife Grupo suspeito de assaltar loja em Gravatá é preso em motel no Recife; 110 celulares são recuperados Suspeitos comemoravam a ação criminosa

Três homens e uma mulher foram presos suspeitos de invadir e assaltar uma loja na cidade de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, na madrugada dessa quarta-feira (18). O grupo teria levado R$ 10 mil em espécie e 110 aparelhos celulares do estabelecimento.

Os quatro foram localizados poucas horas depois, em um motel no Recife, onde estavam com os produtos roubados e comemoravam a ação criminosa.

De acordo com o delegado Elielton Xavier, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) tomou conhecimento do crime ainda na quarta-feira e iniciou diligências para identificar e localizar os envolvidos.



A investigação apontou que os suspeitos estavam hospedados em um motel na capital pernambucana, nas proximidades da BR-101.

"Diante dessas informações, nós conseguimos monitorar esse grupo e descobrir que eles, na verdade, estavam em um motel no Recife", afirmou o delegado.

A equipe policial foi até o estabelecimento e encontrou os quatro suspeitos em um dos quartos. Segundo Elielton Xavier, eles estavam comemorando a ação criminosa realizada horas antes.



Durante a abordagem, foram apreendidos os 110 celulares novos e lacrados, ferramentas utilizadas no arrombamento, como esmerilhadeira, disco de corte e picareta, além de outros aparelhos pertencentes aos investigados.

O delegado informou que dois dos suspeitos foram detidos ainda no quarto. Os outros dois tentaram escapar pelo telhado do motel, mas foram capturados logo em seguida.

Entre os investigados, uma mulher já havia sido presa recentemente e é de outro estado. Outro suspeito possui diversas passagens pelo sistema prisional por tráfico de drogas e roubo.

"Era um grupo que sabia o que fazia, era um grupo especializado. Como a ação foi muito rápida, 100% dos celulares e praticamente 100% do valor também foi recuperado", afirmou o delegado, que não divulgou o nome da loja alvo dos criminosos.

A participação individual de cada integrante no assalto ainda será apurada. Os quatro foram conduzidos à Delegacia da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, onde foram autuados pelo arrombamento e furto à loja em Gravatá.

Veja também