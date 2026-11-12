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Operação Rastro Selado Suspeitos de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas são alvos de operação; servidor é investigado PCPE investiga a participação de um servidor público

Suspeitos de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, com atuação no Recife e em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, são alvos da Operação Rastro Selado, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta quinta-feira (12).

Estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão e outros 13 de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais de sequestro de bens e bloqueios de ativos financeiros nas cidades do Recife e de Jaboatão, Cabo, Olinda, Abreu e Lima, Carapicuíba (SP), além do Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco (Creed) e do Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel).

Segundo a PCPE, a partir das investigações iniciadas em 2024, foi possível identificar uma estrutura criminosa organizada, com a participação de um servidor público, responsável por ocultar e dissimular valores oriundos do tráfico de drogas, por meio de operações financeiras para simular legalidade a recursos ilícitos.

"Segundo os elementos apurados, a comercialização de drogas tinha como público-alvo pessoas de elevado poder aquisitivo. O esquema possibilitava a movimentação e a ocultação de quantias expressivas, proporcionando lucros milionários aos integrantes da organização criminosa", afirmou a PCPE.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais, da Polícia Militar (PMPE), da Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, do Grupamento Tático Aéreo e da Polícia Civil de São Paulo (PCSP).

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