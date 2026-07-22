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OPERAÇÃO HERMES Grupo suspeito de tráfico de armas e drogas é alvo de mandados de prisão em PE, BA e SP Ação é realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), composta pelas polícias Federal, Civil, Militar e Penal do estado

Uma organização criminosa estruturada, suspeita de tráfico de armas e drogas, com atuação em Pernambuco e na Bahia, é alvo da Operação Hermes, nesta quarta-feira (22).

Foram expedidos 12 mandados de prisão e outros 12 de busca e apreensão cumpridos nas cidades de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, além de Juazeiro, na Bahia, e São Paulo.

A ação é realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), composta pelas polícias Federal, Civil, Militar e Penal do estado.

Aproximadamente 100 agentes de todas as forças integrantes atuam, nesta quinta-feira, na operação, cujas investigações foram conduzidas na Base Avançada em Petrolina.

O trabalho de inteligência das equipes apontou para a existência de uma organização criminosa estruturada e hierarquizada, com divisão de tarefas entre liderança, gerências intermediárias, operadores financeiros e rede de revendedores.

"Os recursos obtidos com a atividade ilícita circulavam por meio de transferências eletrônicas pulverizadas em contas de terceiros, com indícios de lavagem de capitais", destacou a Ficco, em nota.

A investigação também identificou que o responsável pela droga terceirizava as entregas a um único mototaxista, remunerado por corrida.

A dinâmica, que estruturava a logística de distribuição do grupo, inspirou o nome da operação.

"Hermes faz referência ao deus da entrega na mitologia grega", explicou a Ficco.

Drogas, armas, munições, documentos e celulares foram apreendidos e podem auxiliar nas investigações. Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e lavagem de capitais.

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