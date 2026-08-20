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crimes Grupo vinculado ao PCC e investigado por tráfico é alvo de operação no Sertão de Pernambuco Foram cumpridos sete mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão domiciliar

Um grupo criminoso vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), com atuação no Sertão de Pernambuco, foi alvo da operação Salve Geral, deflagrada pela Polícia Civil do estado (PCPE), nesta quinta-feira (20).



Iniciada em agosto de 2025, o objetivo da investigação é mapear e identificar pessoas vinculadas à organização criminosa PCC na região do Sertão do Araripe. Foram cumpridos sete mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão domiciliar.



Segundo a corporação, os suspeitos são investigados por tráfico de drogas e associação para o tráfico na cidade de Ipubi e em outras regiões do estado e também do Ceará.

A PCPE ressaltou que o grupo apresentava uma estrutura criminosa organizada e hierarquizada, com divisão de funções previamente distribuídas entre os integrantes, incluindo a disciplina interna da facção, o tráfico de drogas, a circulação e o armazenamento de armas, a logística das atividades criminosas, a movimentação de recursos financeiros e a comunicação entre seus integrantes.

"A partir do município de Ipubi, conseguimos identificar membros com atuação em Araripina, nos municípios de Jati e Brejo Santo, no estado do Ceará, e em outros municípios de Pernambuco, como Tacaimbó, Abreu e Lima e Petrolina", destacou a delegada Camila Nogueira, titular da 24ª Delegacia Seccional de Araripina.



A ação contou com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

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