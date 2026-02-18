Qua, 18 de Fevereiro

EUA

Grupos ambientalistas processam governo Trump por revogar regulamentações climáticas

Documentos argumentam que é ilegal a medida de Trump que eliminou os padrões de emissão de gases de efeito estufa para automóveis e colocou em risco uma série de regulamentações

Donald Trump - Ação judicial contesta a revogação do presidente americano de regulamentações científicas essenciais sobre o climaDonald Trump - Ação judicial contesta a revogação do presidente americano de regulamentações científicas essenciais sobre o clima - Foto: Mandel Ngan / AFP

Uma coalizão de grupos ambientalistas e de saúde entrou com uma ação judicial nesta quarta-feira (18) contestando a revogação, pelo governo Trump, de regulamentações científicas essenciais que sustentavam as ações federais sobre o clima.

Os documentos, apresentados em um tribunal de Washington, argumentam que é ilegal a medida de Trump que eliminou os padrões de emissão de gases de efeito estufa para automóveis e colocou em risco uma série de outras regulamentações.

