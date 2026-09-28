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MUNDO Grupos armados sequestram mais de 80 pessoas na Nigéria Os sequestros viraram uma fonte de receita para grupos criminosos no país mais populoso da África

Grupos armados sequestraram mais de 80 pessoas, principalmente mulheres, em dois ataques no fim de semana no norte da Nigéria, segundo uma fonte local e relatórios das forças de segurança.

Os sequestros viraram uma fonte de receita para grupos criminosos no país mais populoso da África, em particular para os jihadistas e as quadrilhas armadas conhecidas como "bandidos". As quadrilhas atuam pelo dinheiro e pelo roubo de gado mais do que por uma ideologia, mas, às vezes, colaboram com os jihadistas.

Os grupos são responsáveis por incursões violentas nas aldeias, matam moradores e incendeiam casas depois de saqueá-las.

Segundo uma fonte local, pelo menos 47 agricultores, a maioria mulheres, foram sequestrados no sábado em Rimi, no estado de Níger.

Os reféns estão na floresta de Ma'undu e os criminosos "não entraram em contato com as famílias nem exigiram resgate", acrescentou.

Um relatório das forças de segurança, elaborado para organizações humanitárias e consultado pela AFP, confirmou o ataque, sem especificar o número de pessoas sequestradas.

No domingo, homens armados sequestraram outras 40 mulheres em Yargada, no estado vizinho de Zamfara, segundo um relatório preparado para a ONU ao qual a AFP teve acesso.

Os homens também "mataram uma pessoa, feriram outras, queimaram seis veículos e saquearam algumas lojas", detalha o texto.

Entre julho de 2025 e junho de 2026, pelo menos 7.825 pessoas foram sequestradas no país, revela um relatório da consultoria SBM Intelligence, com sede em Lagos.

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