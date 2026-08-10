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PROTESTO

Grupo de mães denuncia casos de negligência médica em protesto na área central do Recife

Ato, realizado pelo grupo "Mães por justiça", ocorreu na manhã desta segunda-feira (10), na área central do Recife; coletivo foi recebido pelo governo estadual

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Protesto realizado pelo grupo "Mães por justiça" bloqueia a Rua Princesa Isabel na manhã desta segunda (10)Protesto realizado pelo grupo "Mães por justiça" bloqueia a Rua Princesa Isabel na manhã desta segunda (10) - Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Um grupo de mães denunciou supostos casos de negligência médica durante um protesto na manhã desta segunda-feira (10) na área central do Recife.

O ato foi realizado pelo grupo “Mães por justiça” e teve como objetivo acelerar as investigações sobre os casos médicos de seus filhos.

O bloqueio do tráfego no sentido Palácio do Campo das Princesas, na área central do Recife, ocorreu das 8h às 9h40.

Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) estiveram no local para orientar o fluxo e monitorar a situação. 

Ao final do protesto, uma comissão do coletivo foi recebida por membros da gestão estadual para destacar as principais reivindicações.

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Caso Benjamin
Um dos casos mais conhecidos do grupo é o de Benjamin da Costa Leite, que faleceu aos 8 anos, após passar por três hospitais e não ser diagnosticado em vida.

Adjair Pereira, pai de Benjamin, contou que, no período entre 3 e 7 de abril deste ano, o filho passou por oito médicos diferentes, mas nenhum deles soube informar o diagnóstico.

A mãe da criança, Vanessa Leite, afirma que o filho começou a demonstrar os sintomas durante uma viagem para Gravatá, Agreste do estado, onde foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade.

Benjamin recebeu um diagnóstico de virose, foi medicado e liberado.

Os sintomas, porém, não melhoraram. Assim, os pais o levaram para a UPA de Jardim Paulista, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo Vanessa, após repassar o caso para a médica, Benjamin recebeu a mesma medicação e o mesmo diagnóstico, sem que nenhum novo exame tivesse sido realizado.

Em seguida, o menino foi encaminhado ao Hospital da Criança do Recife, em Areias, na Zona Oeste do Recife, mas não chegou a ser atendido pela unidade.

Em resposta à Folha de Pernambuco, a Secretaria de Saúde do Recife afirmou que não possui serviço de emergência, com atendimento por demanda espontânea [confira a nota na íntegra no final do texto].

Dessa forma, não houve recusa de atendimento à criança, segundo a gestão municipal. 

De acordo com a família, o menino seguiu piorando e, então, o levaram para o Hospital Geral de Areias, localizado na Zona Oeste da capital pernambucana e administrado pelo governo de Pernambuco.

Menos de 24 horas após dar entrada na unidade de saúde, a criança foi entubada e internada numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) "improvisada", anexa ao hospital.

"Nessa UTI improvisada, faltou desfibrilador, faltou oxigênio e o tempo só passando", declarou Vanessa.

Ainda segundo Vanessa, enquanto o filho estava na UTI, o hospital começou a buscar uma transferência às 17h.

Entretanto, a ambulância para o Hospital Oswaldo Cruz, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, só chegou às 21h30. Quinze minutos depois, às 21h45, a morte do menino foi confirmada para os pais.

Comissão recebida
Em comunicado oficial, o governo de Pernambuco informou que recebeu no Palácio do Campo das Princesas, nesta segunda-feira, uma comissão de mães que levantou questionamentos sobre o atendimento recebido na rede pública de saúde municipal, estadual e de planos de saúde.

Resposta do estado
A gestão estadual destacou que as denúncias ocorridas nos hospitais estaduais foram formalmente recebidas pelas secretarias e "serão encaminhadas aos trâmites cabíveis, com apuração individual dos casos relatados" [confira a nota na íntegra no final do texto].

A SES-PE reforça que os casos relatados pelo grupo ainda dependem de apuração pelos órgãos competentes. Confira a nota na íntegra:

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) e da Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECTI), informa que recebeu, na manhã desta segunda-feira (10), no Palácio do Campo das Princesas, uma comissão de mães que levantou questionamentos sobre o atendimento recebido na rede pública de saúde municipal, estadual e de planos de saúde.

A rede pública de saúde é organizada em diferentes níveis de atenção e complexidade. A atenção primária, que engloba o pré-natal, é de responsabilidade das gestões municipais; a atenção de média complexidade envolve a atuação da rede estadual e municipal de saúde; e a atenção de alta complexidade conta com a participação das diferentes esferas de gestão do SUS, conforme as competências estabelecidas na legislação.

Em resposta às demandas apresentadas pelo coletivo, o Governo informa que as denúncias ocorridas nos hospitais estaduais foram formalmente recebidas pelas Secretarias e serão encaminhadas aos trâmites cabíveis, com apuração individual dos casos relatados. O coletivo também solicitou o fortalecimento das políticas de segurança do paciente e a capacitação das equipes de saúde, pautas que já integram o compromisso institucional da SES-PE.

A Secretaria reitera que os casos relatados pelo grupo ainda dependem de apuração pelos órgãos competentes.

Resposta da prefeitura
O Hospital da Criança do Recife lamenta profundamente a morte, solidarizando-se com os familiares, mas esclarece que não recusou atendimento à criança. Isso porque a unidade não possui serviço de emergência, com atendimento por demanda espontânea. O hospital presta atendimento ambulatorial, internação e exames a pacientes encaminhados por unidades da rede municipal, via Central de Regulação. Desde sua concepção, a unidade foi projetada para ampliar a oferta de consultas especializadas, exames e cirurgias de quem está na fila de espera da regulação do Recife, ou seja, com residência na capital pernambucana".

Cremepe se posiciona
O Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco  (Cremepe) informou que "todas as denúncias recebidas e sindicâncias instauradas pela autarquia correm em sigilo processual para não comprometer a investigação". 

O que diz a Polícia Civil
A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso da morte de Benjamin da Costa Leite está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Crimes Contra a Criança e o Adoeslcente (DCCA/DPCA).

"As diligências seguem em andamento e mais informações serão repassadas após a conclusão das investigações", segundo o comunicado. 

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