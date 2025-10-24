A- A+

Palestina Grupos palestinos alcançam acordo para que Gaza seja administrada por comitê de tecnocratas O comitê "administrará assuntos da vida cotidiana e os serviços básicos em cooperação com os irmãos árabes e as instituições internacionais", acrescentaram os grupos

Vários movimentos palestinos, incluindo o Hamas, anunciaram um acordo, nesta sexta-feira (24), para que um comitê independente de tecnocratas assuma a administração da Faixa de Gaza após a guerra.

Durante uma reunião no Cairo, os grupos concordaram em "entregar a administração da Faixa de Gaza a um comitê palestino temporário composto por tecnocratas independentes", segundo um comunicado dos grupos publicado no site do Hamas.

O comitê "administrará assuntos da vida cotidiana e os serviços básicos em cooperação com os irmãos árabes e as instituições internacionais", acrescentaram os grupos.

As facções também concordaram com uma estratégia para "revitalizar a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) como único representante legítimo do povo palestino".

O Hamas, que governa Gaza desde 2007, não faz parte da OLP.

As delegações do Hamas e do movimento rival, Fatah, se reuniram na quinta-feira no Cairo para tratar do pós-conflito em Gaza, informou uma fonte próxima às negociações.

A rivalidade entre esses dois movimentos tem dificultado várias vezes os esforços para uma reconciliação e união dos palestinos.

O Egito, que tem sido historicamente um mediador no conflito israelense-palestino, acolheu essas reuniões no âmbito de uma iniciativa mais ampla destinada a promover um consenso em torno do plano de cessar-fogo.

Veja também