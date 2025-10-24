Grupos palestinos chegam a acordo para que Gaza seja administrada por comitê independente

A- A+

Vários movimentos palestinos, incluindo o Hamas, anunciaram um acordo nesta sexta-feira (24) para que um comitê independente de tecnocratas assuma a administração da Faixa de Gaza após a guerra.

Durante uma reunião no Cairo, os grupos concordaram em "entregar a administração da Faixa de Gaza a um comitê palestino temporário composto por tecnocratas independentes", segundo um comunicado dos grupos publicado no site do Hamas.

O comitê "administrará assuntos da vida cotidiana e os serviços básicos em cooperação com os irmãos árabes e as instituições internacionais", acrescentaram os grupos.

