Palestina
Grupos palestinos chegam a acordo para que Gaza seja administrada por comitê independente
O comitê "administrará assuntos da vida cotidiana e os serviços básicos em cooperação com os irmãos árabes e as instituições internacionais", acrescentaram os grupos
A ONU afirmou que está pronta para lançar, em seguida à entrada em vigor de um cessar-fogo na Faixa de Gaza - Foto: Bashar Taleb / AFP
Vários movimentos palestinos, incluindo o Hamas, anunciaram um acordo nesta sexta-feira (24) para que um comitê independente de tecnocratas assuma a administração da Faixa de Gaza após a guerra.
Durante uma reunião no Cairo, os grupos concordaram em "entregar a administração da Faixa de Gaza a um comitê palestino temporário composto por tecnocratas independentes", segundo um comunicado dos grupos publicado no site do Hamas.
Leia também
• Gaza está soterrada sob 61 milhões de toneladas de escombros
• OMS pede abertura de corredores médicos para transferir pacientes de Gaza
• Fome em Gaza não diminuiu desde a trégua e a situação segue 'catastrófica', alerta OMS
O comitê "administrará assuntos da vida cotidiana e os serviços básicos em cooperação com os irmãos árabes e as instituições internacionais", acrescentaram os grupos.