Doação GSH Banco de Sangue Hemato reforça a importância da doação na semana do Réveillon Instituição informou os horários especiais para manter os estoques de sangue disponíveis para a população

O GSH Banco de Sangue Hemato, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, divulgou os horários especiais de funcionamento na semana do Réveillon e lembra a população que ainda dá tempo de doar sangue em 2025 e ajudar a salvar vidas.

Neste período de festas e viagens de fim de ano, os estoques de sangue costumam apresentar queda significativa, enquanto a demanda por transfusões se mantém constante, com a realização de atendimentos de emergência, cirurgias e tratamentos contínuos.

Para evitar que os bancos de sangue cheguem a níveis críticos, a instituição promoverá atendimentos nos seguintes horários:

31/12 (quarta-feira): atendimento até as 12h

1º /01 (quinta-feira): fechado

2/01 (sexta-feira): das 7h às 18h, com retorno ao horário normal de funcionamento

Todos os tipos sanguíneos são necessários e uma única doação pode salvar até quatro vidas.

As doações podem ser realizadas no GSH Banco de Sangue Hemato, diariamente, inclusive aos finais de semana e feriados, das 7h às 18h, na Rua Dom Bosco, 723, na Boa Vista.



Serviço

GSH Banco de Sangue Hemato

Endereço: Rua Dom Bosco, 723 - Boa Vista, Recife - PE, 50070-070

Contato: (81) 3972-4050 e (81) 98107-0076 (WhatsApp)

Atendimento: Diariamente, das 7h às 18h - incluindo sábados, domingos e feriados



Com informações da assessoria.

