GSH Banco de Sangue Hemato reforça a importância da doação na semana do Réveillon

Instituição informou os horários especiais para manter os estoques de sangue disponíveis para a população

A coleta do GSH Banco de Sangue Hemato está aberta diariamente, das 8h às 17h, na Rua Dom Bosco, área central do RecifeA coleta do GSH Banco de Sangue Hemato está aberta diariamente, das 8h às 17h, na Rua Dom Bosco, área central do Recife - Foto: Reprodução/Internet

O GSH Banco de Sangue Hemato, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, divulgou os horários especiais de funcionamento na semana do Réveillon e lembra a população que ainda dá tempo de doar sangue em 2025 e ajudar a salvar vidas.

Neste período de festas e viagens de fim de ano, os estoques de sangue costumam apresentar queda significativa, enquanto a demanda por transfusões se mantém constante, com a realização de atendimentos de emergência, cirurgias e tratamentos contínuos.

Para evitar que os bancos de sangue cheguem a níveis críticos, a instituição promoverá atendimentos nos seguintes horários:

Todos os tipos sanguíneos são necessários e uma única doação pode salvar até quatro vidas.

As doações podem ser realizadas no GSH Banco de Sangue Hemato, diariamente, inclusive aos finais de semana e feriados, das 7h às 18h, na Rua Dom Bosco, 723, na Boa Vista.

Serviço
GSH Banco de Sangue Hemato 
Endereço: Rua Dom Bosco, 723 - Boa Vista, Recife - PE, 50070-070
Contato: (81) 3972-4050 e (81) 98107-0076 (WhatsApp)
Atendimento: Diariamente, das 7h às 18h - incluindo sábados, domingos e feriados

Com informações da assessoria.

