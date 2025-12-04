Banco de sangue Hemato reforça necessidade de doações neste fim de ano; saiba como doar

A- A+

Com a chegada das festas de fim de ano, o GSH Banco de Sangue Hemato faz um pedido urgente para que a população coloque como prioridade a doação de sangue.

A instituição relembra que, nesta época do ano, os estoques de todos os tipos sanguíneos tendem a cair significativamente, enquanto a demanda por bolsas de sangue segue constante, sem nenhum tipo de interrupção.

O quadro se torna ainda mais crítico para os tipos sanguíneos O- e A-, que atualmente estão em níveis muito baixos.

O O- é muito importante em emergências, quando não há tempo hábil para realizar testes de compatibilidade. Pode ser utilizado em qualquer paciente e é o tipo recomendado pelo Ministério da Saúde para transfusões em recém-nascidos de até quatro meses, o que torna sua disponibilidade essencial.

Por sua vez, o A- é considerado raro, pois apenas cerca de 6% da população pertence a esse grupo sanguíneo. Nesse caso, sua reposição é essencial para atender demandas específicas, já que se trata de um tipo com a compatibilidade mais restrita.

“Pacientes com anemia falciforme, em tratamento oncológico, vítimas de acidentes e aqueles que passarão por cirurgias dependem diretamente das doações de sangue para manter seus cuidados. Essas necessidades não diminuem no fim do ano e, por vezes, até aumentam devido ao maior número de acidentes”, destaca a coordenadora regional de captação do GSH Banco de Sangue Hemato, Ana Luiza Araújo.

Banco de Sangue estará aberto neste feriado de 8 de dezembro

No dia 8 de dezembro, feriado de Nossa Senhora da Conceição, o GSH Banco de Sangue Hemato funcionará em horário especial, das 7h às 13h, na Rua Dom Bosco, 723, Boa Vista. área central do Recife. A unidade funciona diariamente, 7h às 18h, incluindo sábados, domingos e feriados.

Confira a lista completa dos pré-requisitos para doação de sangue:

Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;

Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação);

Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);

Estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma;

Pesar a partir de 50 kg e ter dormido ao menos 6h na última noite;

Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos;

Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e boca (12 meses após a retirada);

Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina;

Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 10 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.

Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.

