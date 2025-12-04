Qui, 04 de Dezembro

SAÚDE

Banco de sangue Hemato reforça necessidade de doações neste fim de ano; saiba como doar

Unidade estará aberta neste feriado de 8 de dezembro, em horário especial

Banco de Sangue Hemato Banco de Sangue Hemato  - Foto: Reprodução / Google Maps

Com a chegada das festas de fim de ano, o GSH Banco de Sangue Hemato faz um pedido urgente para que a população coloque como prioridade a doação de sangue.

A instituição relembra que, nesta época do ano, os estoques de todos os tipos sanguíneos tendem a cair significativamente, enquanto a demanda por bolsas de sangue segue constante, sem nenhum tipo de interrupção.

O quadro se torna ainda mais crítico para os tipos sanguíneos O- e A-, que atualmente estão em níveis muito baixos.

O O- é muito importante em emergências, quando não há tempo hábil para realizar testes de compatibilidade. Pode ser utilizado em qualquer paciente e é o tipo recomendado pelo Ministério da Saúde para transfusões em recém-nascidos de até quatro meses, o que torna sua disponibilidade essencial.

Por sua vez, o A- é considerado raro, pois apenas cerca de 6% da população pertence a esse grupo sanguíneo. Nesse caso, sua reposição é essencial para atender demandas específicas, já que se trata de um tipo com a compatibilidade mais restrita.

“Pacientes com anemia falciforme, em tratamento oncológico, vítimas de acidentes e aqueles que passarão por cirurgias dependem diretamente das doações de sangue para manter seus cuidados. Essas necessidades não diminuem no fim do ano e, por vezes, até aumentam devido ao maior número de acidentes”, destaca a coordenadora regional de captação do GSH Banco de Sangue Hemato, Ana Luiza Araújo.

Banco de Sangue estará aberto neste feriado de 8 de dezembro
No dia 8 de dezembro, feriado de Nossa Senhora da Conceição, o GSH Banco de Sangue Hemato funcionará em horário especial, das 7h às 13h, na Rua Dom Bosco, 723, Boa Vista. área central do Recife.

A unidade funciona diariamente, das 7h às 18h, incluindo sábados, domingos e feriados.

Confira a lista completa dos pré-requisitos para doação de sangue:

Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.

