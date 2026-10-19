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SAÚDE GSK afirma que medicamento contra câncer de pulmão mostrou benefícios em estudo global inicial Farmacêutica britânica conduz estudos de fase avançada do fármaco risvutatug rezetecan em formas avançadas de câncer de pulmão e de próstata

A GSK afirmou nesta segunda-feira, 19, que um ensaio clínico global em estágio inicial de um medicamento contra câncer de pulmão - licenciado do grupo chinês Hansoh Pharmaceutical - mostrou benefícios, com a maioria dos pacientes apresentando redução ou desaparecimento de tumores.

A farmacêutica britânica disse que os primeiros resultados globais para o fármaco risvutatug rezetecan, também chamado de ris-rez, em câncer de pulmão de pequenas células em estágio extenso reforçam dados positivos de um estudo de fase avançada conduzido apenas na China, cujos resultados foram recentemente divulgados pela Hansoh.

Segundo a GSK, o ris-rez alcançou uma taxa de resposta objetiva de 61% no estudo global - indicador que mede a proporção de pacientes cujo câncer diminui ou desaparece após o tratamento. A empresa afirmou que esses dados dão suporte a um desenvolvimento acelerado do medicamento.

A GSK acrescentou que já conduz estudos de fase avançada do ris-rez em formas avançadas de câncer de pulmão e de próstata e que planeja pesquisas adicionais em fases mais iniciais dessas doenças.

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