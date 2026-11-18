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GAMES GTA VI é lançado no mundo inteiro sob elogios quase unânimes da crítica O novo título é o jogo eletrônico mais caro já criado

Após 13 anos de espera, os primeiros jogadores começaram, por fim, a experimentar “GTA VI”, o jogo eletrônico mais caro já criado e com as melhores notas na história desta indústria.

O novo título da saga de crimes e gângsteres, para os consoles PlayStation 5 e Xbox Series, está disponível a partir da meia-noite de quinta-feira (19) no horário de cada país, o que significa que já foi lançado na Nova Zelândia, na Austrália e em parte da Ásia.

"Já me eliminaram. Não aguentei muito!", disse à AFP Luke Starik, um fã neozelandês dessa série na qual o jogador pode encarnar malfeitores, destruir veículos ou brigar com quem quiser numa cidade americana fictícia.



Na Europa e nos Estados Unidos, alguns jogadores recorreram a truques técnicos, configurando o console como se estivessem na Nova Zelândia, para poder jogar antes do horário de acesso em seus países.

Entre os primeiros jogadores, muitos destacaram a qualidade visual do jogo.

“Estou jogando há um pouco mais de uma hora e já tenho que dizer, sem dúvida alguma, que este é provavelmente um dos jogos mais bonitos que já vi na vida”, afirmou no fórum Reddit um jogador identificado pelo pseudônimo No_Strike9652.

“O jogo é uma verdadeira loucura em termos visuais”, escreveu na mesma plataforma outro usuário, Chose1PR.

"À altura"

Pouco depois de seu lançamento, o jogo registrou uma nota média de 99 sobre 100, segundo a centena de críticas da imprensa especializada reunidas no site Metacritic, algo nunca divulgado na plataforma.

Segundo a revista americana Forbes, trata-se do "universo de videogame mais impressionante" já criado. O site especializado The Verge avalia que o jogo “consegue o impossível: estar à altura do entusiasmo que desperta”.

Embora a proposta básica do jogo - encarnar um personagem que evolui em um universo tridimensional onde tudo é permitido - mal tenha mudado em relação ao título anterior, o "GTA VI" se apresenta como o jogo mais espetacular e ambicioso já produzido pelo estúdio americano Rockstar Games e, provavelmente, por todo o setor.

“GTA VI”, mais realista e mais impactante que seus antecessores, acompanha as aventuras de um casal ao estilo “Bonnie & Clyde” que tenta sobreviver em Vice City, uma emulação de Miami.

A modelização dos personagens é especialmente realista, assim como a animação de seus movimentos. O ambiente onde o jogador se desenvolve também é muito detalhado, seja em uma cidade movimentada ou em uma área pantanosa cheia de crocodilos, constatou um jornalista da AFP.

Embora a Rockstar Games ainda não tenha divulgado os números de reservas do videogame, o site especializado Sensor Tower estimou que já passou de 15 milhões de unidades vendidas.

Essas vendas geraram mais de 1,5 bilhão de dólares (R$ 8,7 bilhões), antes mesmo do lançamento, com um custo de desenvolvimento avaliado entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de dólares (R$ 5,8 bilhões e R$ 8,7 bilhões), segundos analistas.

Para a empresa de consultoria britânica Omdia, as vendas de “GTA VI” podem alcançar 3,2 bilhões de dólares (R$ 18,6 bilhões) até o fim do ano.

A PlayStation relatou breves problemas de conexão em sua página de status, mas o serviço foi restaurado.

A "Taylor Swift dos jogos"

“Nenhum show, nem nenhuma estreia de cinema jamais gerou tanta receita, o que faz deste um caso à parte dentro da indústria do entretenimento”, ressalta Joost van Dreunen, professor da Stern School of Business da Universidade de Nova York.

“É o equivalente à Taylor Swift no mundo dos videojogos”, acrescentou.

De enormes campanhas publicitárias nas principais capitais do mundo a trailers do jogo na Netflix, a empresa americana Take-Two Interactive, controladora da Rockstar, implementou uma estratégia colossal de marketing para importar seu título como um produto cultural de massa que vai além das fronteiras dos jogos eletrônicos.

“O alcance deste jogo é tamanho que ele vai desviar temporariamente usuários de outros serviços de entretenimento”, avalia James McWhirter, especialista da Omdia.

Muitos fãs já reservaram a quinta-feira para poder jogar. Segundo a plataforma RH Remote, foi registrado um aumento de 32% no número de folgas solicitadas para 19 de novembro.

Polêmicas

Para a Rockstar, que em 2026 tem uma dúzia de estúdios ao redor do mundo e mais de 4.700 funcionários, o desenvolvimento do título, que durou oito anos, não foi fácil.

Além de ter sido vítima de vários vazamentos e da divulgação de vídeos roubados do jogo, a empresa teve que adiar duas vezes o lançamento até a conclusão dos trabalhos.

A série também é criticada por promover a violência e incitar comportamentos criminosos, assim como por sua misoginia na escassa representação das mulheres.

“É uma saga conhecida por sempre levar as coisas ao extremo quando se trata de representar a violência, então não espero ver uma grande polêmica”, explica Paolo Ruffino, professor e especialista no mundo digital do King's College de Londres.

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