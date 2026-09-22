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SAÚDE GTP+ oferece testagem rápida e gratuita para HIV, sífilis e hepatites B e C no Centro do Recife Organização pioneira no Nordeste atende de segunda a sexta-feira por ordem de chegada no Espaço Positivo

Com média de 300 exames mensais pelo Projeto Testar e Cuidar, o Grupo de Trabalho em Prevenção Posithivo (GTP+) disponibiliza testagem rápida, gratuita e sigilosa para HIV, sífilis e hepatites B e C no Espaço Positivo, localizado no Centro do Recife.



O serviço atua em sistema de porta aberta, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, sem a necessidade de agendamento prévio.

A iniciativa integra as ações da organização, que completa 26 anos de atuação e atende cerca de 500 pessoas por mês com orientações sobre prevenção combinada, acolhimento psicossocial e doação de alimentos.



Os exames são realizados por fluidos orais ou punção digital, feitos a partir de uma pequena gota de sangue retirada da ponta do dedo, com entrega de resultado rápido no próprio local e encaminhamento para os serviços de referência em caso de diagnóstico positivo.

Segundo Alessandro Abreu, coordenador de projetos do GTP+, o acolhimento contínuo é o diferencial do atendimento.



"Quando falamos em testagem, estamos falando também de prevenção, informação, acolhimento e cuidado. Muitas pessoas ainda enfrentam dificuldades para chegar aos serviços de saúde, seja por questões sociais, pelo estigma, pela discriminação ou por outras vulnerabilidades. Por isso, entendemos que também precisamos sair da instituição e chegar aos territórios onde essas pessoas estão”, explicou.

GTP+ oferece testagem rápida e gratuita para HIV, sífilis e hepatites B e C no Centro do Recife. Foto: Maria Luiza Cordeiro

Além do atendimento fixo na sede, a equipe realiza ações itinerantes voltadas a populações em situação de vulnerabilidade. O coordenador reforça que o atendimento não se encerra no diagnóstico.



"Nosso trabalho não acaba quando entregamos o resultado. Quando há necessidade, orientamos, acolhemos e fazemos os encaminhamentos para os serviços de referência. A pessoa precisa compreender que um diagnóstico não significa o fim de sua vida. No caso do HIV, existe tratamento gratuito pelo SUS e é possível viver com saúde e qualidade de vida. Testar é também uma forma de cuidar de si e das outras pessoas", concluiu.



Para dúvidas e mais informações, os interessados podem consultar o site do grupo ou o perfil oficial no Instagram.

Serviço

Local: Espaço Positivo, na Sede do GTP+

Endereço: Rua Gervásio Pires, Galeria 436, Centro, Recife/PE

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, por ordem de chegada.

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