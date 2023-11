A- A+

PREVENÇÃO GTP+ faz Caravana da Prevenção às ISTs e ao HIV no Sertão a partir desta segunda (6); saiba mais Ação segue até a sexta-feira (10), com abordagem educativa, testes rápidos para detecção das doenças e distribuição de preservativos

O Grupo de Trabalho em Prevenção Posithivo (GTP+) realiza, a partir desta segunda-feira (6), a Caravana da Prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTS) e ao HIV/Aids no Sertão de Pernambuco. A iniciativa, que segue até a sexta (10), é gratuita e os municípios contemplados são Arcoverde, Ouricuri, Salgueiro e Serra Talhada.

Durante os atendimentos, são disponibilizados testes rápidos de fluido oral para detecção do HIV. Além disso, também é possível adquirir preservativos femininos, masculinos, lubrificante íntimo e autoteste para o HIV.

Outro ponto de destaque sobre o atendimento é a abordagem pedagógica da equipe, com ação educativa partindo dos personagens Lampião e Maria Bonita. A encenação traz uma conversa com o público presente sobre a prevenção combinada, que são os métodos eficazes para barrar ISTs e o HIV.

“Esperamos ampliar as estratégias de cuidado, assistência e informação entre as populações mais vulneráveis, que tem vivenciado um maior distanciamento dos serviços de saúde de forma geral, e particularmente nos campos das IST’s e HIV/Aids”, afirmou o coordenador de Projetos do GTP+, Abreu Dylan.

A iniciativa acontece em parceria entre o GTP+ com a Unesco e com as Secretarias Municipais de Saúde dos municípios e as respectivas prefeituras. Também fazem parte do projeto o Programa Estadual de IST/Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Saúde do Estado e o Governo do Estado de Pernambuco.

Confira a programação da Caravana da Prevenção:

Arcoverde

6/11 (Segunda-feira)

Local: Residencial Maria de Fátima

Horário: 14h

7/11 (Terça-feira)

Local: Praça Winston Siqueira

Horário: 8h



Ouricuri

8/11 (Quarta-feira)

Local: Pátio de Eventos de Ouricuri

Horário: 8h

Salgueiro

9/11 (Quinta-feira)

Local: Rua Otávio Leitinho, Santo Amaro, em frente ao ACS.

Horário: 8h

Local: Shopping Salgueiro

Horário: 14h



Serra Talhada

10/11 (Sexta-feira)

Local: Pátio da Feira

Horário: 8h

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Por segundo dia consecutivo, estrangeiros não são autorizados a deixar Gaza