Guarda-civil é morto depois de tentar recuperar moto furtada em SP

A- A+

Dois homens, de 31 e 32 anos, sendo um deles um guarda-civil municipal de Francisco Morato, na Grande São Paulo, foram encontrados mortos na madrugada desta segunda-feira (28) no bairro Jardim Trianon, em Taboão da Serra, também na região metropolitana.

A suspeita é de que uma das vítimas teve a motocicleta furtada durante a madrugada e a localizou no Jardim Trianon, na sequência. Um dos homens acionou a Polícia Militar e foi ao local acompanhado do colega. No entanto, antes de os PMs chegarem ao local, os dois homens entraram em confronto com um dos bandidos e acabaram sendo atingidos por disparos. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que três adolescentes foram identificados e encaminhados à delegacia. A reportagem não localizou a defesa do trio.



Imagens de câmeras de monitoramento que circulam nas redes sociais mostram quando as vítimas entram em uma briga corporal com o criminoso. Depois da confusão, o bandido consegue se livrar dos dois homens e atira contra ambos, fugindo na sequência.

Uma das vítimas foi identificada como Jhonatas da Paz Ferraz. Ele fazia parte da primeira turma da Guarda Civil de Francisco Morato, quando entrou na corporação em setembro de 2023.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando nossos sentimentos e agradecimentos pela dedicação do GCM Ferraz à segurança de nossa população", disse a prefeitura da cidade em uma publicação nas redes sociais.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, três adolescentes foram identificados e encaminhados à delegacia Com um deles, foi encontrado um simulacro de arma de fogo. As armas da vítima e a motocicleta do GCM morto também foram localizadas e apreendidas.

"Foram solicitados exames ao IC e o caso foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra", informou a secretaria. A Prefeitura de Taboão da Serra também foi procurada, mas a reportagem não obteve retorno até a publicação deste texto.

Veja também