Guarda civil municipal de Moreno é preso ao atirar em colega de farda; vítima é socorrida ao HR

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Um guarda civil municipal da cidade de Moreno, na Região Metropolitana do Recife, foi preso após atirar em um colega de farda. O caso teria sido motivado após uma discussão entre os envolvidos.



A situação aconteceu na sexta-feira (13), na sede da corporação. A vítima está internada no Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife, estável.



Em nota, a prefeitura da cidade informou que o agente ferido foi transferido para o HR e, segundo as últimas informações médicas, não corre risco de morte.



"Quanto aos procedimentos legais, o outro guarda envolvido na ocorrência já se encontra detido", destacou a corporação.



O Comando da Guarda Civil Municipal (GCM) de Moreno destacou que está acompanhando a ocorrência e colaborando de forma irrestrita com as investigações.



"O Comando da GCM de Moreno reitera que já iniciou a apuração interna das circunstâncias do fato e permanece à disposição da Polícia Civil para prestar todo o suporte necessário ao inquérito", ressalta a nota.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou que registrou a prisão em flagrante de um homem de 46 anos por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.



"O autor foi conduzido à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis", informou a PCPE.

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