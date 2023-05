Guarda Civil remove veículos envolvidos em acidente na Avenida Abdias de Carvalho

A- A+

Na madrugada desta terca-feira (9), por volta das 4h30, ocorreu um acidente envolvendo quatro veículos e uma moto na Avenida Abdias de Carvalho, no Prado, Recife. De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado porvolta das 4h45 ao local, foram feitas nove vítimas que foram encaminhadas para o Hospital da Restauração e para o Hospital Getúlio Vargas.

Segundo a Guarda Municipal, que atendeu quatro vítimas, uma se encontra em estado grave e está internada no HR. As outras três tiveram escoriações e ferimentos leves.

Dos veículos envolvidos no acidente, ainda estão presentes no local três carros e uma van. Já o indivíduo que pilotava a moto, segundo fontes no local, teria saído ileso da colisão e deixado o local após o acidente.

Os funcionários da Guarda Municipal do Recife atuam no local do acidente da remoção dos carros restantes. De acordo com Gilson Bernardino, agente de trânsito que foi acionado ao local por volta das 5h15 desta terça, os profissionais registraram a ocorrência e tentam liberar a área para que o trânsito, muito congestionado, seja liberado.



"Primeiro registramos a ocorrência. Depois, aguardamos o trabalho da perícia no local. Quando ela for concluída, vamos retirar os veículos para que o trânsito possa voltar ao normal", revelou.

No local, por volta das 8h15 desta terca-feira, funcionários da Guarda Municipal, ao lado de alguns pedestres que passavam pelo local, atuaram na remoção desses veículos. Primeiro, viraram um dos carros envolvidos no acidente que havia capotado. Depois, empurraram a van para a liberação de uma das vias.

Os profissionais seguem no local para a remoção dos carros restantes.

