A- A+

ESTADOS UNIDOS Guarda Costeira dos EUA divulga áudio do momento em que "submarino do Titanic" teria implodido; ouça Tragédia matou piloto CEO e outros quatro ocupantes na nave da OceanGate durante expedição aos destroços do transatlântico

A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou um novo áudio que, conforme suspeitam investigadores, registra o momento em que o submersível Titan implodiu no fundo do Atlântico Norte, em junho de 2023. A nave experimental levava o piloto e CEO da OceanGate, Stockton Rush, e quatro passageiros até os destroços do transatlântico naufragado em 1912.A



A gravação de 24 segundos, publicada pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), mostra um ruído branco estático, seguido por um estrondo alto e, na sequência, a reverberação. O sons foram captados na região em que ocorreu o incidente, na mesma data. A implosão matou instantaneamente os ocupantes do submersível.

Newly released US Coast Guard audio may have captured the final moments of the Titan submersible before its catastrophic implosion in June 2023. A chilling reminder of the tragedy that unfolded deep in the Atlantic. https://t.co/KaYN4ZBe8B#TitanSubmersible #OceanGate… pic.twitter.com/1BRv9Azk6t — WPSdefender (@wpsdefender11) February 12, 2025



Segundo a Guarda Costeira dos EUA, o áudio revela "a suposta assinatura acústica da implosão do submersível Titan". O som foi captado por um gravador acústico passivo atracado a cerca de 1.450 quilômetros de distância de onde a nave desceu rumo ao Titanic.

Investigações apontam que o desastre decorreu de falhas estruturais do Titan, construído com materiais diferentes dos convencionais para o segmento. Os críticos há muito criticavam o design da nave como uma abordagem independente que apresentava muitas diferenças de designs de submersíveis já utilizados.

Em setembro, a Guarda Costeira já havia divulgado vídeos e fotos dos destroços do Titan. As audiências técnicas de uma comissão de investigação do órgão sobre o acidente começaram naquela época em Charleston, na Carolina do Sul.







O vídeo de um minuto, datado de 22 de junho de 2023, a uma profundidade de 3.775 metros, mostra os destroços da parte traseira do submersível em posição vertical no fundo do oceano, com cabos e partes do aparelho. O logotipo da empresa operadora americana, OceanGate Expeditions, aparece nas imagens da cauda do submersível.

Com 6,5 metros de comprimento, o Titã fez sua imersão em 18 de junho de 2023 para observar as ruínas do Titanic e deveria retornar à superfície sete horas depois. No entanto, perdeu contato menos de duas horas após sua partida.

As operações de resgate foram infrutíferas. Pouco depois de sua imersão, o submersível foi destruído por uma "implosão catastrófica", que matou os cinco ocupantes, incluindo o cientista francês Pierre-Henri Nargeolet, de 77 anos, apelidado de "Sr. Titanic".

Os outros falecidos no desastre foram Stockton Rush, de 61 anos, diretor da OceanGate Expeditions, Shahzada Dawood, um empresário britânico-paquistanês de 48 anos, e seu filho Suleman, de 19, além do explorador britânico Hamish Harding, de 68 anos.

"Presumíveis restos humanos" foram descobertos alguns dias depois entre os destroços do Titã, a 500 metros do Titanic, segundo a Guarda Costeira dos EUA.

Veja também