Guarda Costeira dos EUA explica destroços encontrados em buscas por submarino desaparecido

A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira ter encontrado destroços do submarino que desapareceu no último domingo. As autoridades americanas anunciaram uma coletiva de imprensa para detalhar a operação e explicar os próximos passos. O pronunciamento tem início às 15h, no horário local (16h em Brasília).

Especialistas ouvidos pela imprensa internacional indicam que eles seriam parte da sua "estrutura de pouso e tampa traseira". Caso a possibilidade seja confirmada pelas autoridades, significaria, segundo as fontes, que algo "muito ruim" aconteceu com a embarcação. As buscas pelos cinco tripulantes que embarcaram rumo aos destroços do Titanic entraram em fase crítica nesta quinta, uma vez que o oxigênio teria chegado ao fim ainda pela manhã.

