A- A+

itália Guarda Costeira italiana encontra corpos de oito migrantes em embarcação no Mediterrâneo As autoridades acreditam que os migrantes faleceram vítimas do frio e da fome

A Guarda Costeira da Itália encontrou os corpos de oito migrantes, incluindo o de uma mulher grávida, em uma embarcação no Mediterrâneo, informou nesta sexta-feira (3) o prefeito da ilha de Lampedusa, Filippo Mannino.

Durante a noite de quinta-feira, a Guarda Costeira encontrou "oito corpos, cinco homens e três mulheres, incluindo uma que estava grávida. Há 42 sobreviventes, incluindo duas grávidas", disse Mannino.

As autoridades acreditam que os migrantes faleceram vítimas do frio e da fome, segundo relataram intérpretes que conversaram com os sobreviventes.

Os migrantes saíram da Tunísia no sábado, informou a imprensa local.

A Itália é uma das principais portas de entrada da imigração por via marítima da África para a Europa, com um recorde de 180 mil chegadas em 2016.

Quase 5 mil migrantes entraram na Itália desde o início do ano, segundo o ministro do Interior, contra pouco mais de 3 mil no mesmo período em 2022 e mil em 2021.

Veja também

uso de máscaras Pessoas que se consideram feias são mais propensas a continuar usando máscaras, mostra estudo