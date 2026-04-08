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Guerra no Oriente Médio Guarda do Irã diz ter atacado ativos da ExxonMobil e Chevron e alvos dos EUA no Golfo e Israel Também foram atingidas infraestruturas estratégicas no Golfo

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou que atacou, na noite de terça-feira, 7, ativos energéticos ligados a ExxonMobil e Chevron na Arábia Saudita, em ofensiva que incluiu mísseis balísticos, de cruzeiro e drones.

Segundo comunicado enviado pelo grupo via Telegram, também foram atingidas infraestruturas estratégicas no Golfo, como instalações com capacidade relevante de produção e exportação de petróleo e gás, além de alvos militares e de inteligência dos EUA em Israel e na Jordânia.

De acordo com a IRGC, os alvos incluíram:

1. Refinaria e instalações da Chevron em Ras al-Juaymah, na Arábia Saudita, descritas como grande complexo de processamento de gás natural liquefeito (GNL) e fornecedor de energia aos EUA

2. Instalações de petróleo e petroquímica da ExxonMobil e da Dow Chemical em Jubail, na Arábia Saudita.

3. Instalações petrolíferas de empresas americanas em Yanbu, no Mar Vermelho, com capacidade de 250 mil barris/dia.

4. Instalações petrolíferas em Habshan (ligação Dubai-Fujairah) para contornar o Estreito de Ormuz.

5. Instalações da ExxonMobil em Ras Laffan, no Catar, com capacidade de 146 mil barris/dia.

6. Instalações da Bapco, no Bahrein, com produção de 267 mil barris/dia.

7. Refinaria em Das Island, nos Emirados Árabes Unidos, com capacidade de 60 mil barris/dia.

8. Instalações de empresas petrolíferas em Fujairah, com armazenamento de 1 milhão de metros cúbicos.

9. Refinaria de Al-Ahmadi, no Kuwait, com capacidade de 346 mil barris/dia.

10. Empresa de gás Dolphin, no Catar, com exportação de 2 bilhões de pés cúbicos/dia.

11. Ilha petrolífera "Zirkuh", com capacidade de 750 mil barris/dia.

12. Refinaria SATORP, com capacidade de 460 mil barris/dia.

13. Instalações de Manifa, com capacidade de 900 mil barris/dia.

14. Centros de tecnologia e indústria avançada em Beer Sheva, no sul de Israel.

15. Centros de inteligência e escuta em Tel Aviv.

16. Comando central dos EUA na base de Azraq, na Jordânia.

17. Aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv.

18. Refinaria de Haifa, com capacidade de 300 mil barris/dia.

19. Complexo governamental israelense em Jerusalém.

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