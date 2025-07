A- A+

GRANDE RECIFE Guarda é espancado a pauladas por adolescente em Ipojuca; "Esperamos resposta cerebral", diz irmã Vídeo que circulou nas redes sociais mostra as cenas da agressão. O adolescente usou um barrote para agredir o homem

Um guarda de trânsito de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foi espancado a pauladas por um adolescente em um posto de combustíveis.

A Polícia Civil de Pernambuco apreendeu o adolescente de 17 anos autor do espancamento. Até o momento, não se sabe a motivação das agressões.

Identificado como Carlos Henrique de Medeiros Alves, de 45 anos, o guarda foi socorrido em estado grave para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

O caso aconteceu na última quarta-feira (2), em um posto localizado às margens da BR-101, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife. O adolescente foi apreendido no mesmo dia. O guarda estava de folga.

Vídeo que circulou nas redes sociais mostra as cenas da agressão. O adolescente usou um barrote para agredir o homem.

"Esperamos uma resposta cerebral"

De acordo com uma irmã da vítima, identificada como Bárbara, em entrevista ao programa "Cidade Alerta", da TV Guararapes, na noite de quinta-feira (3), o estado de saúde de Carlos Henrique permanece grave.

"Eu conversei com ele, eu abracei, pude senti-lo. Eu passei toda a energia que conseguia passar, me enchi de esperança, conversei com ele muito tempo. Foi nesse momento que eu fiz o meu voto, porque a gente não pode perder a fé e eu vou até o último momento. Faço qualquer coisa para não perder o meu irmão", disse a irmã, bastante emocionada.

Emocionadas, irmã e mãe falaram em entrevista à emissora de TV | Foto: TV Guararapes/Reprodução

A equipe do hospital realiza protocolos em etapas para testar a atividade cerebral do guarda municipal.

"Esperamos uma resposta cerebral. O edema, a nível geral de cabeça, ele começou a ser desfeito, ele diminuiu, mas precisamos da resposta cerebral e continuamos com muita fé", completou Bárbara.

A mãe da vítima também falou. "Eu espero que ele saia dessa, com fé em Deus. A gente espera ele junto com a gente. Está doendo muito, eu quero ele de volta", afirmou.

"Para mim, não importa quem fez, não importa como foi. Eu só quero meu irmão de volta, só isso. Eu só quero que ele melhore e volte para a gente. Ele é um grande pedaço de mim e eu não me vejo sem meu irmão, de jeito nenhum", finalizou a irmã Bárbara.

"Conduta exemplar"

Por meio de nota, a Prefeitura de Ipojuca disse que Carlos Henrique de Medeiros Alves tem 14 anos de atuação na Guarda Civil Municipal e que o ato de violência foi "inaceitável".

"Desde o primeiro momento, a gestão tem prestado toda a assistência necessária e acompanha de perto o seu estado", acrescentou a prefeitura, dizendo também que a Secretaria de Defesa Social "segue atuando para que o agressor seja identificado e responsabilizado conforme a lei".

O adolescente, que não teve o nome divulgado, foi apreendido por ato análogo à tentativa de homicídio e ficou à disposição da Justiça depois de ter sido encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

"Neste momento difícil, convidamos toda a população ipojucana a se unir em oração pela plena recuperação do nosso servidor", completou a Prefeitura de Ipojuca no comunicado.

