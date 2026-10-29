Guarda iraniana afirma que três petroleiros estão em chamas em Ormuz
Os navios haviam "desligado todos os sistemas de radar e navegação" e ignoraram os avisos da Marinha da Guarda, afirma comunicado
A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta quinta-feira (29) que três petroleiros pegaram fogo depois que colidiram com minas quando tentavam cruzar o Estreito de Ormuz.
"Nas últimas 24 horas, três petroleiros infratores explodiram e sofreram incêndios depois que atingiram minas quando tentavam passar pela rota meridional não autorizada do Estreito de Ormuz", afirmou a Guarda Revolucionária em um comunicado.
Os navios haviam "desligado todos os sistemas de radar e navegação" e ignoraram os avisos da Marinha da Guarda, acrescenta a nota, que não especifica a data dos incidentes, nem a bandeira dos petroleiros.
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Desde o início da guerra em 28 de fevereiro, desencadeada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, a República Islâmica restringiu severamente o trânsito por esta via marítima estratégica, por onde antes do conflito circulavam 20% do consumo mundial de petróleo e gás.
Os Estados Unidos responderam com um bloqueio aos portos iranianos.
As Forças Armadas iranianas acusam o Exército americano de incentivar que os navios utilizem um corredor meridional próximo à costa de Omã, que Teerã considera não autorizado.
"A Marinha da Guarda Revolucionária declara que a rota não autorizada através do Estreito de Ormuz está minada e que os proprietários dos navios e as tripulações são responsáveis por transitar por estas rotas", afirma o comunicado.