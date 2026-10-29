Qui, 29 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta29/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ormuz

Guarda iraniana afirma que três petroleiros estão em chamas em Ormuz

Os navios haviam "desligado todos os sistemas de radar e navegação" e ignoraram os avisos da Marinha da Guarda, afirma comunicado

Reportar Erro
Guarda iraniana afirma que três petroleiros estão em chamas em OrmuzGuarda iraniana afirma que três petroleiros estão em chamas em Ormuz - Foto: Google Maps/Reprodução

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta quinta-feira (29) que três petroleiros pegaram fogo depois que colidiram com minas quando tentavam cruzar o Estreito de Ormuz.

"Nas últimas 24 horas, três petroleiros infratores explodiram e sofreram incêndios depois que atingiram minas quando tentavam passar pela rota meridional não autorizada do Estreito de Ormuz", afirmou a Guarda Revolucionária em um comunicado.

Os navios haviam "desligado todos os sistemas de radar e navegação" e ignoraram os avisos da Marinha da Guarda, acrescenta a nota, que não especifica a data dos incidentes, nem a bandeira dos petroleiros.

Leia também

• Irã diz que discute com mediadores plano para encerrar guerra e reabrir Estreito de Ormuz

• Canal do Panamá bate recorde de carga após fechamento de Ormuz

• Petroleiro sofre incêndio após atingir mina no Estreito de Ormuz

Desde o início da guerra em 28 de fevereiro, desencadeada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, a República Islâmica restringiu severamente o trânsito por esta via marítima estratégica, por onde antes do conflito circulavam 20% do consumo mundial de petróleo e gás.

Os Estados Unidos responderam com um bloqueio aos portos iranianos.

As Forças Armadas iranianas acusam o Exército americano de incentivar que os navios utilizem um corredor meridional próximo à costa de Omã, que Teerã considera não autorizado.

"A Marinha da Guarda Revolucionária declara que a rota não autorizada através do Estreito de Ormuz está minada e que os proprietários dos navios e as tripulações são responsáveis por transitar por estas rotas", afirma o comunicado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter