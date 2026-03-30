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Segurança Guarda Municipal passar a usar arma de fogo e câmeras corporais no Recife Ao todo, neste primeiro momento, 25 agentes estão autorizados a utilizarem pistolas durante o expediente

A primeira turma de guardas municipais do Recife, formada por 25 agentes, começou nesta segunda-feira (30) a utilizar armas de fogo. O anúncio foi realizado pelo prefeito do Recife, João Campos, durante o lançamento do pacote de ações para a corporação, na Praça do Arsenal, área central da capital pernambucana.

Os profissionais passam a operar com pistolas de calibre .380, que serão utilizadas em regime de cautela diária, ou seja, entregues no início do turno e devolvidas ao final, diretamente na armaria do Comando da Guarda Municipal, com registro em sistema de controle. Os agentes que portarem armas também utilizarão bodycams, as câmeras corporais, durante o expediente.

De acordo com a prefeitura, os agentes receberam treinamento e porte pela Polícia Federal. A capacitação continuará até que os primeiros 250 profissionais habilitados estejam aptos.

“A gente começa o primeiro ciclo de guardas armados na cidade do Recife. Este foi o compromisso que nós fizemos. Vão ser 250 guardas, com 10 turmas de 25. Hoje a gente lança o primeiro ciclo trabalhando na rua. Eles fizeram treinamento, provas práticas e teóricas. Tudo supervisionado pela Polícia Federal. Além disso, eles fazem o curso do uso progressivo da força, para tentar evitar ao máximo o uso da arma de fogo”, explicou João Campos.

João Campos entrega certificação de autorização do uso da arma de fogo para a primeira turma de guardas civis. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Outras ações

Além da autorização do porte de armas, a prefeitura também divulgou outas ações voltadas para Guarda Municipal do Recife.

A principal iniciativa relacionada ao modelo de atuação da corporação é a instalação de um contêiner equipado com novo sistema de gestão e videomonitoramento no bairro do Recife, ao lado da Torre Malakoff.

“Estamos inaugurando a base da inspetoria do centro da Guarda Civil Municipal, aqui na Praça do Arsenal. A gente vai ter uma equipe trabalhando com câmeras de videomonitoramento e acompanhando as bodycams. Também vamos contar com um novo sistema de ocorrência da Guarda, que está sendo implantado aqui no centro, para que tudo possa ser acompanhado em tempo real”, afirmou João Campos.

Contêiner da Guarda Municipal do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

O contêiner funcionará em regime de plantão 24h e estará conectado ao aplicativo utilizado pelos agentes em seus celulares. O sistema permite identificar a localização do agente, que poderá informar e classificar ocorrências, cadastrar rotas, acessar seu cartão-programa e solicitar reforço.

No interior do equipamento, haverá um painel eletrônico onde os agentes poderão visualizar as imagens das câmeras distribuídas no território, identificando ocorrências em tempo real e acompanhando a atividade dos guardas em campo.

“Um dos maiores ganhos que teremos com esse conjunto de iniciativas é a consolidação da mudança na forma de atuação da guarda. A inteligência embarcada nos novos equipamentos e o modelo de gestão territorial integrada trarão mais suporte para o agente em campo e mais condições de evitar e atuar nas ocorrências em tempo real”, explicou o secretário de Ordem Pública e Segurança do Recife, Alexandre Rebêlo.

Além disso, 26 novos veículos estão sendo entregues e passarão a integrar a frota da Guarda Municipal, sendo 10 motocicletas, 15 SUVs e um ônibus com capacidade para 25 lugares. A nova frota representa um reforço para o efetivo da Guarda, que deverá replicar os novos protocolos em outros locais do município.

Novas motocicletas da Guarda Civil. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

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