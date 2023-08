Guarda Municipal de Ipojuca usará câmaras corporais a partir desta sexta-feira (1º)

A- A+

A partir desta sexta-feira (1º), a Guarda Municipal da cidade de Ipojuca passará a usar câmeras corporais, conhecidas como body cam.



Segundo a gestão do município, a nova tecnologia será utilizada para reforçar a segurança pública de Ipojuca, que será o primeiro município de Pernambuco a fazer uso do equipamento.



Serão 50 câmeras com uso prioridade da Unidade de Rondas Ostensivas Municipais (Romu), do trânsito, Patrulha Maria da Penha e Escolar. Os dados serão transmitidos em tempo real, sendo armazenados na nuvem para acesso remoto, caso seja necessário.

Guarda Municipal de Ipojuca usará câmaras corporais. Foto: Jack Nicholson/secom Ipojuca

O anúncio foi realizado pelo secretário de Defesa Social do Ipojuca, Osvaldo Morais, nessa quarta-feira (30), durante o 6° Congresso Pernambucano de Municípios.

"Esse sistema das câmeras vai garantir maior segurança para os servidores que estão em atendimento bem como aos cidadãos, gravando a ocorrência", afirmou o secretário, reforçando que o sistema acoplado ao corpo terá ainda GPS para rastrear a localização dos agentes.



"E esse sistema é mais uma ação focada em garantir a que a população se sinta segura", destacou a prefeita Célia Sales, que também participou do evento.

Veja também

economia Plano de Massa para aliviar inflação na Argentina causa rebelião de empresários e governadores