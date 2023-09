A- A+

POLÍCIA Guarda municipal de Vitória de Santo Antão é preso após tentar matar homem no Recife No local, policiais flagraram o guarda municipal segurando uma arma de fogo e a vítima caída no chão

Um guarda municipal de Vitória de Santo Antão, cidade da Zona da Mata de Pernambuco, foi preso em flagrante logo após tentar matar um homem nas proximidades da Estação Werneck do Metrô do Recife, no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste da capital pernambucana. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, policiais do 12º Batalhão foram acionados para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, o efetivo viu o guarda municipal segurando uma arma de fogo e a vítima caída no chão.

"A equipe imediatamente verbalizou com o suspeito para que ele colocasse a arma no chão e se identificasse, porém, o indivíduo desobedeceu. O policiamento continuou a ordenar que ele soltasse a arma, mas o suspeito a guardou em sua cintura, exigindo uma ação imediata para desarmá-lo. Somente após, ele se identificou como um guarda municipal de Vitória de Santo Antão", disse a Polícia Civil.

O homem tinha um ferimento na perna direita, segundo a polícia, que acionou uma viatura para prestar socorro e encaminhá-la para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, na Zona Oeste do Recife. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O suspeito foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, juntamente com os materiais: pistola .45 com capacidade para 13 tiros; cinco carregadores, 62 munições intactas calibre .45; duas identidades funcionais; um spray de pimenta; uma soqueira inglesa e um distintivo da Polícia Civil.

