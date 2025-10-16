Qui, 16 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Estados Unidos

Guarda Nacional é mobilizada em Memphis por ordem de Trump

Depois que a mobilização em Portland foi bloqueada temporariamente por um tribunal, Trump considerou o uso da Lei de Insurreição

Reportar Erro
Trump tem sido acusado de um autoritarismo crescente ao tentar deportar imigrantes em situação irregular por meio de batidas realizadas por agentes federais armados e mascaradosTrump tem sido acusado de um autoritarismo crescente ao tentar deportar imigrantes em situação irregular por meio de batidas realizadas por agentes federais armados e mascarados - Foto: Jim Watson/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a mobilização de tropas da Guarda Nacional em Memphis, Tennessee, para ajudar as autoridades da cidade, informou nesta quinta-feira (16) o departamento militar estadual.

Trump implementou a mobilização de efetivos militares nas ruas de três cidades — Los Angeles, Washington e Memphis — enquanto a Justiça conseguiu bloquear, por ora, esse mesmo movimento em Portland e Chicago.

Leia também

• Vieira e Rubio definem rota de trabalho conjunto e preparam reunião entre Lula e Trump

• Silveira diz que vai discutir com governo Trump atração de capital para exploração de minerais

• Aproximação diplomática: veja fotos do encontro entre chanceler brasileiro e secretário de Trump

"Os homens e mulheres da Guarda Nacional do Tennessee estão colaborando com tarefas como patrulhas de segurança comunitária, segurança local e controle de trânsito em apoio aos esforços contínuos para reduzir o crime e promover a segurança pública em Memphis", disse o Departamento Militar do estado.

As tropas estão "sob ordens federais do presidente e autorização do governador [republicano do Tennessee] Bill Lee", acrescentou o departamento.

Depois que a mobilização em Portland foi bloqueada temporariamente por um tribunal, Trump considerou o uso da Lei de Insurreição, que permite ao presidente utilizar o Exército dentro dos Estados Unidos para reprimir rebeliões.

Um tribunal federal de apelações confirmou nesta quinta a suspensão do envio de tropas da Guarda Nacional a Chicago e arredores, alegando que a administração Trump não conseguiu demonstrar que as condições nessa cidade de Illinois, a terceira maior dos Estados Unidos, justificassem a medida.

Trump tem sido acusado de um autoritarismo crescente ao tentar deportar imigrantes em situação irregular por meio de batidas realizadas por agentes federais armados e mascarados, o que provocou acusações de abusos de direitos e detenções ilegais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter