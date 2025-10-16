A- A+

Estados Unidos Guarda Nacional é mobilizada em Memphis por ordem de Trump Depois que a mobilização em Portland foi bloqueada temporariamente por um tribunal, Trump considerou o uso da Lei de Insurreição

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a mobilização de tropas da Guarda Nacional em Memphis, Tennessee, para ajudar as autoridades da cidade, informou nesta quinta-feira (16) o departamento militar estadual.

Trump implementou a mobilização de efetivos militares nas ruas de três cidades — Los Angeles, Washington e Memphis — enquanto a Justiça conseguiu bloquear, por ora, esse mesmo movimento em Portland e Chicago.

"Os homens e mulheres da Guarda Nacional do Tennessee estão colaborando com tarefas como patrulhas de segurança comunitária, segurança local e controle de trânsito em apoio aos esforços contínuos para reduzir o crime e promover a segurança pública em Memphis", disse o Departamento Militar do estado.

As tropas estão "sob ordens federais do presidente e autorização do governador [republicano do Tennessee] Bill Lee", acrescentou o departamento.

Depois que a mobilização em Portland foi bloqueada temporariamente por um tribunal, Trump considerou o uso da Lei de Insurreição, que permite ao presidente utilizar o Exército dentro dos Estados Unidos para reprimir rebeliões.

Um tribunal federal de apelações confirmou nesta quinta a suspensão do envio de tropas da Guarda Nacional a Chicago e arredores, alegando que a administração Trump não conseguiu demonstrar que as condições nessa cidade de Illinois, a terceira maior dos Estados Unidos, justificassem a medida.

Trump tem sido acusado de um autoritarismo crescente ao tentar deportar imigrantes em situação irregular por meio de batidas realizadas por agentes federais armados e mascarados, o que provocou acusações de abusos de direitos e detenções ilegais.

