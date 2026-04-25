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Conflito Guarda Revolucionária afirma que controlar o Estreito de Ormuz é uma 'estratégia definitiva' do Irã "Manter o consequente efeito dissuasório sobre os Estados Unidos e seus aliados na região é a estratégia definitiva da República Islâmica do Irã", declarou a Força de Elite do país

A Guarda Revolucionária do Irã declarou, neste sábado (25), que o controle do Estreito de Ormuz, uma via crucial para o transporte de hidrocarbonetos, é uma "estratégia definitiva" de Teerã em sua guerra contra os Estados Unidos.

“Controlar o Estreito de Ormuz e manter o consequente efeito dissuasório sobre os Estados Unidos e seus aliados na região é a estratégia definitiva da República Islâmica do Irã”, declarou a Guarda Revolucionária em um comunicado publicado em seu canal no Telegram.

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