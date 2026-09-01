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Conflitos Guarda Revolucionária alerta que EUA se arrependerão de últimos ataques contra Irã Washington realiza novos ataques ao Irã nesta terça-feira (1º)

A Guarda Revolucionária do Irã prometeu nesta terça-feira (1º) que os Estados Unidos se arrependerão dos novos ataques nas proximidades do estreito de Ormuz, mesmo enquanto o presidente americano, Donald Trump, advertia Teerã contra qualquer represália.

"Um severo castigo aguarda os agressores; os Estados Unidos se arrependerão de seus novos ataques", declarou o porta-voz da Guarda Revolucionária, Hossein Mohebi, em uma publicação no X, depois que explosões foram ouvidas em várias áreas ao longo e a leste de Ormuz.

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