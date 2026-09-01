Ter, 01 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça01/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflitos

Guarda Revolucionária alerta que EUA se arrependerão de últimos ataques contra Irã

Washington realiza novos ataques ao Irã nesta terça-feira (1º)

Reportar Erro
Guarda Revolucionária do Irã ameaça os Estados Unidos após novos ataquesGuarda Revolucionária do Irã ameaça os Estados Unidos após novos ataques - Foto: AFP/Reprodução

A Guarda Revolucionária do Irã prometeu nesta terça-feira (1º) que os Estados Unidos se arrependerão dos novos ataques nas proximidades do estreito de Ormuz, mesmo enquanto o presidente americano, Donald Trump, advertia Teerã contra qualquer represália.

Leia também

• Trump compartilha opinião do NY Post que aponta vitória dos EUA em conflito com Teerã

• Guerra dos EUA e Israel contra Irã completa 6 meses; Trump previa conflito de poucas semanas

• O falso conflito entre ciência e religião

"Um severo castigo aguarda os agressores; os Estados Unidos se arrependerão de seus novos ataques", declarou o porta-voz da Guarda Revolucionária, Hossein Mohebi, em uma publicação no X, depois que explosões foram ouvidas em várias áreas ao longo e a leste de Ormuz.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter