Conflito
Guarda Revolucionária do Irã afirma que ela decidirá 'fim da guerra'
"Seremos nós que decidiremos o fim da guerra", declarou o porta-voz da Guarda em um comunicado publicado por vários meios de comunicação iranianos
Guerra no Oriente Médio se intensifica com ataques do Irã aos curdos no Iraque - Foto: Kawnat Haju / AFP
A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta segunda-feira (9) que ela decidirá "o fim da guerra", em resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que declarou que o conflito contra o Irã terminará "muito em breve".
"Seremos nós que decidiremos o fim da guerra", declarou o porta-voz da Guarda em um comunicado publicado por vários meios de comunicação iranianos.
"A equação e o status futuro da região estão agora nas mãos de nossas forças armadas. As forças americanas não colocarão fim à guerra", acrescentou o porta-voz.