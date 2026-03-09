Seg, 09 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Guarda Revolucionária do Irã afirma que ela decidirá 'fim da guerra'

"Seremos nós que decidiremos o fim da guerra", declarou o porta-voz da Guarda em um comunicado publicado por vários meios de comunicação iranianos

Reportar Erro
Guerra no Oriente Médio se intensifica com ataques do Irã aos curdos no IraqueGuerra no Oriente Médio se intensifica com ataques do Irã aos curdos no Iraque - Foto: Kawnat Haju / AFP

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta segunda-feira (9) que ela decidirá "o fim da guerra", em resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que declarou que o conflito contra o Irã terminará "muito em breve".

"Seremos nós que decidiremos o fim da guerra", declarou o porta-voz da Guarda em um comunicado publicado por vários meios de comunicação iranianos.

Leia também

• Trump diz que levantará algumas sanções ao petróleo em plena guerra com Irã

• Trump diz que atacará Irã 'muito, muito duramente' se fornecimento de petróleo for bloqueado

• Capacidade do Irã de lançar mísseis caiu a apenas 10% ou menos, diz Trump

"A equação e o status futuro da região estão agora nas mãos de nossas forças armadas. As forças americanas não colocarão fim à guerra", acrescentou o porta-voz.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter