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EUA X IRÃ

Guarda Revolucionária do Irã afirma ter confiscado submarino não tripulado dos EUA em Ormuz

"As forças navais da Guarda Revolucionária capturaram um dos submarinos mais modernos, inteligentes e não tripulados do exército terrorista dos EUA", afirmou a Guarda

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Embarcações ancoradas em Bandar Abbas, ao longo do Estreito de OrmuzEmbarcações ancoradas em Bandar Abbas, ao longo do Estreito de Ormuz - Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP

A Guarda Revolucionária do Irã informou, nesta terça-feira (8), que apreendeu um submarino americano não tripulado no estratégico Estreito de Ormuz, via que Teerã bloqueou há meses em meio à guerra no Oriente Médio.

"As forças navais da Guarda Revolucionária capturaram um dos submarinos mais modernos, inteligentes e não tripulados do exército terrorista dos EUA na entrada do Estreito de Ormuz, em uma operação complexa que envolveu inteligência e ação tática na madrugada de hoje", afirmou a Guarda em comunicado divulgado pela televisão estatal.

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