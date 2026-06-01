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conflito Guarda Revolucionária do Irã ameaça abrir 'novas frentes' por ofensiva de Israel no Líbano A agência de notícias Tasnim reportou que o Irã e seus aliados ativariam "outras frentes, inclusive o Estreito de Bab al Mandab"

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, ameaça abrir "novas frentes" e manter o Estreito de Ormuz fechado em resposta à ofensiva de Israel no Líbano, informou a mídia estatal nesta segunda-feira (1º).

"O Irã considera que cruzar as linhas vermelhas no Líbano e em Gaza significa uma guerra direta", afirmou o núcleo de inteligência da Guarda, citado pela televisão estatal.

A força "está determinada a conduzir operações defensivas, tomando medidas significativas e abrindo novas frentes, além de manter a equação no Estreito de Ormuz", acrescentou.

Na noite de segunda-feira, Mohsen Rezai, assessor militar do líder supremo iraniano, o aiatolá Mojtaba Khamenei, publicou no X que "não será tolerada a escalada de tensões no Líbano".

"A paciência das forças armadas da República Islâmica do Irã tem um limite", acrescentou.

Anteriormente, a agência de notícias Tasnim reportou que o Irã e seus aliados ativariam "outras frentes, inclusive o Estreito de Bab al Mandab", na entrada do Mar Vermelho, em resposta às ações militares de Israel no Líbano.

Anteriormente, os huthis do Iêmen, aliados do Irã, já atacaram o tráfego no estreito e águas próximas, obrigando as embarcações a dar longas voltas pela África em vez de navegar pelo Mar Vermelho e o canal de Suez.

O Mar Vermelho também abriga o porto saudita de Yanbu, através do qual Riade pôde exportar milhões de barris de petróleo, em alusão ao bloqueio efetivo pelo Irã do Estreito de Ormuz e do Golfo.

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