Guerra no Oriente Médio
Guarda Revolucionária do Irã anuncia morte de seu porta-voz em ataques dos EUA e de Israel
Naini morreu "no covarde e crime atentado terrorista perpetrado pelo lado americano-sionista ao amanhecer", diz exército iraniano
A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta sexta-feira (20) a morte de seu porta-voz, Ali Mohammad Naini, em bombardeios de Israel e dos Estados Unidos.
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Segundo um comunicado do exército ideológico iraniano, Naini morreu “no covarde e crime atentado terrorista perpetrado pelo lado americano-sionista ao amanhecer”.