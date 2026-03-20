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Guerra no Oriente Médio

Guarda Revolucionária do Irã anuncia morte de seu porta-voz em ataques dos EUA e de Israel

Naini morreu "no covarde e crime atentado terrorista perpetrado pelo lado americano-sionista ao amanhecer", diz exército iraniano

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Bandeira do irã em meio a escombrosBandeira do irã em meio a escombros - Foto: Atta Kenare/AFP

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta sexta-feira (20) a morte de seu porta-voz, Ali Mohammad Naini, em bombardeios de Israel e dos Estados Unidos.

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Segundo um comunicado do exército ideológico iraniano, Naini morreu “no covarde e crime atentado terrorista perpetrado pelo lado americano-sionista ao amanhecer”.

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