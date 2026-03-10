Ter, 10 de Março

Mundo

Guarda Revolucionária do Irã diz que atacou bases dos EUA no Bahrein e no Curdistão iraquiano

Em um comunicado divulgado pela agência de notícias Tasnim, o exército ideológico da república islâmica disse que foi disparada "uma grande quantidade" de mísseis

Ataque do Irã em instalações militares americanas no BahreinAtaque do Irã em instalações militares americanas no Bahrein - Foto: UGC / AFP

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que atacou com mísseis bases americanas no Bahrein e no Curdistão iraquiano, informaram meios de comunicação iranianos nas primeiras horas desta quarta-feira (11, data local).

Em um comunicado divulgado pela agência de notícias Tasnim, o exército ideológico da república islâmica disse que foi disparada "uma grande quantidade" de mísseis balísticos contra a base da Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos no Bahrein e contra outras três instalações na região curda do Iraque.

