Mundo
Guarda Revolucionária do Irã diz que atacou bases dos EUA no Bahrein e no Curdistão iraquiano
Em um comunicado divulgado pela agência de notícias Tasnim, o exército ideológico da república islâmica disse que foi disparada "uma grande quantidade" de mísseis
A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que atacou com mísseis bases americanas no Bahrein e no Curdistão iraquiano, informaram meios de comunicação iranianos nas primeiras horas desta quarta-feira (11, data local).
Em um comunicado divulgado pela agência de notícias Tasnim, o exército ideológico da república islâmica disse que foi disparada "uma grande quantidade" de mísseis balísticos contra a base da Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos no Bahrein e contra outras três instalações na região curda do Iraque.