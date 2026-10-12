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Teerã Guarda Revolucionária do Irã diz que atacou navio no Estreito de Ormuz Irã mantém um bloqueio sobre o estreito desde que os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra a república islâmica no final de fevereiro, desencadeando a guerra no Oriente Médio

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A Guarda Revolucionária do Irã informou nesta segunda-feira (12) que atacou um petroleiro que tentava atravessar o Estreito de Ormuz, uma rota estratégica para o comércio mundial de hidrocarbonetos.

O Irã mantém um bloqueio sobre o estreito desde que os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra a república islâmica no final de fevereiro, desencadeando a guerra no Oriente Médio.

Por sua vez, os Estados Unidos bloquearam os portos iranianos, e suas forças navais escoltam os navios que transitam por essa via marítima.

Desde o início do conflito, Teerã tem atacado repetidamente embarcações que cruzam o estreito sem autorização das autoridades iranianas.

Em comunicado divulgado pela Sepah News, plataforma de informações da Guarda Revolucionária, a força naval desse corpo militar informou que “um superpetroleiro foi atingido no Estreito de Ormuz e pegou fogo”.

Segundo a mesma fonte, o navio atacado nesta segunda tentava navegar pela região com os sistemas de identificação desligados e ignorou os avisos da marinha iraniana.

O comandante naval da Guarda, Ali Ozmaei, havia alertado durante o fim de semana que qualquer embarcação que desligasse seu transponder para evitar ser detectada ao cruzar o estreito enfrentaria uma resposta “severa”.

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