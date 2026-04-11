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CONFLITO Guarda Revolucionária do Irã diz que tratará "severamente" navios de guerra que passarem pelo Estrei "A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica tem plena autoridade para gerir o Estreito de Ormuz de maneira inteligente", declarou o comando naval da Guarda

A Guarda Revolucionária do Irã ameaçou tratar “severamente” os navios militares que transitarem pelo Estreito de Ormuz, informou a televisão estatal neste domingo (12, noite de sábado no Brasil).

Mais cedo, o Comando Central dos Estados Unidos afirmou que dois navios de guerra americanos haviam atravessado essa estratégica via marítima para desativar minas colocadas por Teerã.

“Qualquer tentativa de navios militares de passar pelo Estreito de Ormuz será enfrentada severamente. A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica tem plena autoridade para gerir o Estreito de Ormuz de maneira inteligente”, declarou o comando naval da Guarda, segundo a emissora IRIB.

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