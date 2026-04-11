CONFLITO
Guarda Revolucionária do Irã diz que tratará "severamente" navios de guerra que passarem pelo Estrei
"A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica tem plena autoridade para gerir o Estreito de Ormuz de maneira inteligente", declarou o comando naval da Guarda
A Guarda Revolucionária do Irã ameaçou tratar “severamente” os navios militares que transitarem pelo Estreito de Ormuz, informou a televisão estatal neste domingo (12, noite de sábado no Brasil).
Mais cedo, o Comando Central dos Estados Unidos afirmou que dois navios de guerra americanos haviam atravessado essa estratégica via marítima para desativar minas colocadas por Teerã.
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“Qualquer tentativa de navios militares de passar pelo Estreito de Ormuz será enfrentada severamente. A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica tem plena autoridade para gerir o Estreito de Ormuz de maneira inteligente”, declarou o comando naval da Guarda, segundo a emissora IRIB.