Guarda Revolucionária do Irã diz ter atingido porta-aviões USS Abraham Lincoln, dos EUA
Porta-aviões americano Abraham Lincoln foi atingido por quatro mísseis balísticos
O porta-aviões USS Abraham Lincoln (CVN 72), da classe Nimitz, no Mar Arábico - Foto: Hannah Tross / Marinha dos EUA / AFP
A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atacado, neste domingo (1º), o porta-aviões americano USS Abraham Lincoln no Golfo, depois que o líder supremo iraniano morreu em uma ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel.
"O porta-aviões americano Abraham Lincoln foi atingido por quatro mísseis balísticos", afirmou a Guarda Revolucionária em um comunicado divulgado pela imprensa local, e alertou que "a terra e o mar se tornarão cada vez mais o cemitério dos agressores terroristas".