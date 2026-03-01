Dom, 01 de Março

ataque

Guarda Revolucionária do Irã diz ter atingido porta-aviões USS Abraham Lincoln, dos EUA

Porta-aviões americano Abraham Lincoln foi atingido por quatro mísseis balísticos

O porta-aviões USS Abraham Lincoln (CVN 72), da classe Nimitz, no Mar ArábicoO porta-aviões USS Abraham Lincoln (CVN 72), da classe Nimitz, no Mar Arábico - Foto: Hannah Tross / Marinha dos EUA / AFP

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atacado, neste domingo (1º), o porta-aviões americano USS Abraham Lincoln no Golfo, depois que o líder supremo iraniano morreu em uma ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel.

"O porta-aviões americano Abraham Lincoln foi atingido por quatro mísseis balísticos", afirmou a Guarda Revolucionária em um comunicado divulgado pela imprensa local, e alertou que "a terra e o mar se tornarão cada vez mais o cemitério dos agressores terroristas".

