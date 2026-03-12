Guarda Revolucionária do Irã promete 'golpes severos' e reforça bloqueio do Ormuz
A declaração ocorre poucas horas depois de Khamenei afirmar, que o bloqueio da estratégica rota marítima deve continuar como parte à guerra
O comandante das forças navais da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês), Ali Reza Tangsiri, afirmou nesta quinta-feira, 12, que Teerã está preparada para intensificar ações militares contra adversários, após o líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, defender a manutenção do bloqueio do Estreito de Ormuz como instrumento de pressão no conflito com Estados Unidos e Israel.
Em publicação no X, Tangsiri declarou que as forças sob seu comando seguirão a orientação do líder iraniano. "Em resposta ao Comandante-Chefe, mantendo a estratégia de fechamento do Estreito de Ormuz, desferiremos os golpes mais severos contra o inimigo agressor", escreveu o integrante do grupo paramilitar do país persa.
A declaração ocorre poucas horas depois de Khamenei afirmar, em seu primeiro pronunciamento público, que o bloqueio da estratégica rota marítima deve continuar como parte da resposta de Teerã à guerra em curso. Segundo ele, o país também poderá ampliar o confronto caso o conflito se prolongue.
O líder iraniano ainda advertiu que bases militares dos Estados Unidos na região poderão ser alvo de novos ataques e recomendou que países que abrigam essas instalações considerem fechá-las. Ele afirmou que o Irã continuará mirando posições militares de adversários e prometeu retaliar as mortes provocadas por ataques recentes.
O Estreito de Ormuz é uma das principais rotas globais de transporte de petróleo e gás. O bloqueio da passagem eleva o risco de interrupção significativa no fluxo global de petróleo.