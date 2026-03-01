Dom, 01 de Março

guerra no oriente médio

Guarda Revolucionária do Irã promete "punição severa" aos "assassinos" de Khamenei

República islâmica também decretou neste domingo um período de luto de 40 dias

Muçulmano xiita segura uma fotografia do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei (à direita), e do ex-líder, o aiatolá Ruhollah Khomeini, durante um protesto contra os EUA e Israel em SrinagarMuçulmano xiita segura uma fotografia do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei (à direita), e do ex-líder, o aiatolá Ruhollah Khomeini, durante um protesto contra os EUA e Israel em Srinagar - Foto: Habib Naqash/AFP

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, prometeu neste domingo (1º) uma "punição severa" aos "assassinos" do líder supremo Ali Khamenei, cuja morte foi divulgada pela televisão estatal após ataques israelenses e americanos.

Em comunicado, a Guarda Revolucionária condenou "os atos criminosos e terroristas crimes pelos governos malignos dos Estados Unidos e do regime sionista" e acrescentou: "A mão vingativa da nação iraniana não os deixará em paz até ter infligido aos assassinos do imã da Umma uma vingança severa e decisiva que eles lamentarão".

A república islâmica também decretou neste domingo um período de luto de 40 dias e sete dias festivos após a morte de Khamenei, aos 86 anos, que estava no poder desde 1989, anunciou a televisão estatal.

