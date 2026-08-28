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Conflito Guarda Revolucionária do Irã refuta declarações dos EUA sobre o Estreito de Ormuz estar aberto O Estreito de Ormuz está fechado para todos os navios que pretendem transitar sem coordenação com a República Islâmica do Irã", acrescentou a guarda

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, em inglês) rejeitou nesta sexta-feira (28) declarações de autoridades dos Estados Unidos dizendo que o Estreito de Ormuz estava aberto para trânsito, em meio a relatos de aumento do tráfego marítimo através do corredor vital.

"As declarações de autoridades americanas sobre o Estreito de Ormuz estar aberto são uma mentira descarada e têm o único objetivo de controlar os preços do petróleo e encobrir suas próprias falhas", escreveu a IRGC no X.

O controle iraniano sobre o estreito "é absolutamente decisivo, e com total poder e autoridade completa, o Estreito de Ormuz está fechado para todos os navios que pretendem transitar sem coordenação com a República Islâmica do Irã", acrescentou a guarda.

A declaração da IRGC ocorre depois que o comandante do Comando Central dos EUA (Centcom), Brad Cooper, anunciou na madrugada que os Estados Unidos limparam as rotas de navegação de minas "colocadas meses atrás pelo pela IRGC do Irã" em Ormuz, e declarando que "as rotas de trânsito internacionalmente reconhecidas no Estreito estão livres de minas marítimas iranianas."

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