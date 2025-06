A- A+

MUNDO Guarda Revolucionária do Irã reivindica ataque contra o QG do Mossad em Tel Aviv Israel disse na terça-feira que atingiu instalações militares no Irã e matou um comandante sênior em novos ataques, levando Teerã a disparar mísseis em retaliação no quinto dia de confrontos

A Guarda Revolucionária do Irã, reivindicou nesta terça-feira um ataque ao centro do serviço de inteligência externa de Israel, o Mossad, em Tel Aviv, no quinto dia de conflito militar aberto.



A Guarda "atacou o centro de inteligência militar do Exército do regime sionista, AMAN, e o centro de planejamento de operações terroristas do regime sionista, o Mossad, em Tel Aviv. Este centro está atualmente em chamas", afirma um comunicado lido na televisão estatal.

Israel's MOSSAD HQ in Herzliya Hit pic.twitter.com/0fOkubBE6v — Eagle Eye (@zarrar_11PK) June 17, 2025



Saiba o que é o Mossad

Oficialmente chamado de Instituto para a Inteligência e Operações Especiais, o Mossad é responsável, desde 1949, por operações secretas e de espionagem fora de Israel. Comparável à CIA dos Estados Unidos ou ao MI6 do Reino Unido, o órgão tem como principais objetivos evitar que inimigos adquiram e desenvolvam armas não-convencionais e prevenir ataques terroristas. A organização é comandada por um diretor, atualmente David Barnea, que responde diretamente ao primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.





Trata-se de um dos principais braços da Comunidade de Inteligência de Israel, composta também pela Aman (Direção de Inteligência Militar, criada em 1950) e a Shin Bet (agência de inteligência mais voltada à segurança interna).

Além da experiência militar, o Mossad busca pessoas com habilidades especiais em eletrônica, computação, linguística. Aqueles que são aceitos passam por um treinamento intensivo que abrange diversas áreas, como espionagem, combate, coleta de informações, vigilância, sabotagem e negociação.

