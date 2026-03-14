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GUERRA

Guarda Revolucionária iraniana afirma ter atacado uma base dos EUA na Arábia Saudita

A Guarda do Irã declarou que a base é usada para equipar "caças F-35 e F-16"

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Mais de 3 milhões de deslocados no Irã desde o início da guerraMais de 3 milhões de deslocados no Irã desde o início da guerra - Foto: Ibrahim Amro / AFP

A Guarda Revolucionária do Irã, o exército ideológico da República Islâmica, afirmou na noite deste sábado (14) ter lançado uma salva de mísseis contra forças americanas estacionadas em uma importante base em Al-Kharj, na Arábia Saudita.

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A Guarda declarou que a base é usada para equipar "caças F-35 e F-16 e também como depósito de combustível para caminhões-tanque".

Embora não tenha havido confirmação imediata do ataque por parte da Arábia Saudita, o Ministério da Defesa do país havia relatado anteriormente a interceptação de seis mísseis balísticos que se dirigiam para Al-Kharj.

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