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GUERRA Guarda Revolucionária iraniana afirma ter atacado uma base dos EUA na Arábia Saudita A Guarda do Irã declarou que a base é usada para equipar "caças F-35 e F-16"

A Guarda Revolucionária do Irã, o exército ideológico da República Islâmica, afirmou na noite deste sábado (14) ter lançado uma salva de mísseis contra forças americanas estacionadas em uma importante base em Al-Kharj, na Arábia Saudita.

A Guarda declarou que a base é usada para equipar "caças F-35 e F-16 e também como depósito de combustível para caminhões-tanque".

Embora não tenha havido confirmação imediata do ataque por parte da Arábia Saudita, o Ministério da Defesa do país havia relatado anteriormente a interceptação de seis mísseis balísticos que se dirigiam para Al-Kharj.

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